Medier: Regeringen vil sænke dagpenge for nyuddannede

Tirsdag formiddag fremlægger regeringen reformudspillet "Danmark kan mere 1". Og bliver det udspil til virkelighed, vil det indebære en lavere dagpengesats for unge nyuddannede uden børn.

Det skriver både TV 2 og Børsen.

Det er stadig uklart, hvor meget regeringen vil sænke satsen.

I dag kan man som nyuddannet modtage 13.815 i dagpenge om måneden. Er man forsørger, er man berettiget til 15.844 kroner.

I udspillet, som Mette Frederiksen (S) sammen med finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tirsdag vil præsentere, vil det tilsyneladende også fremgå, at regeringen ønsker at få 10.000 ekstra i beskæftigelse.

Ifølge TV 2 skal det blandt andet ske gennem en trappemodel for dagpenge med en forhøjet sats for dem, der lige er blevet ledige - en sats, som derefter gradvist nedjusteres.

Derudover lægger regeringen op til 37 timers aktiveringspligt om ugen for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, oplyser TV 2.

Arbejdsgiverne har de seneste dage foreslået en lavere dagpengesats for nyuddannede – den såkaldte dimittendsats.

Blandt andet har Dansk Arbejdsgiverforening foreslået at sænke dimittendsatsen og give en bonus til virksomheder, der ansætter ledige fra uddannelser med høj dimittend-ledighed.

Udspillet kommer kun en uge efter, at finansministeren i sidste uge præsenterede et forslag til en finanslov - på et tidspunkt, hvor flere brancher har meget svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft.

Regeringen vil finansiere sit udspil gennem overskuddet fra den øgede beskæftigelse og ved hjælp af en øget aktiebeskatning.

