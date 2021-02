Medier: SOS International fyres om leverandør af lyntest

SOS International skal ifølge Politiken og TV2 ikke længere udføre lyntest i fire af landets regioner.

Firmaet SOS International er blevet fyret som leverandør af lyntest til ansatte på landets plejecentre.

Det skriver Politiken og TV2.dk søndag eftermiddag på baggrund af en e-mail til partiernes sundhedsordførere, som medierne har set.

Kontrakten med SOS International opsiges med 30 dages varsel i de fire regioner Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

SOS International vil fortsætte med at antigenteste med eget personale i opsigelsesperioden i Region Hovedstaden.

Men firmaet Medicals Nordic stopper omgående som underleverandør.

Fyringen kommer, efter at dagbladet Politiken har beskrevet lemfældige sikkerheds- og hygiejneforhold ved testcentre tilhørende Medicals Nordic.

Tidligere har Politiken afdækket, at Medicals Nordic har tilsidesat loven ved at håndtere borgernes følsomme sundhedsdata over gratistjenesten WhatsApp.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, har på den baggrund erklæret, at han har "minimal tillid til SOS International og Medicals Nordics evne og vilje til at rette op på fejlene".

Den radikale sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, har også givet udtryk for, at han finder de beskrevne forhold dybt kritisable.

Det bliver nu Falck, der skal overtage opgaven med at lynteste i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

I Region Syddanmark fortsætter firmaet Carelink med opgaven.

Falck og Copenhagen Medical tabte for nylig en udbudsrunde hos regionerne om at stå for lyntest efter 1. februar.

De to firmaer blev slået af banen af netop SOS International og Carelink.

/ritzau/