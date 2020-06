Medier: Tyskland har åbnet grænsen for danske rejsende

Fredag middag er der ifølge flere medier givet fri passage for danskere, der ønsker at rejse til Tyskland.

Danskere, der ønsker at rejse til Tyskland, kan frit passere grænsen allerede fredag.

Det skriver Radio4 og Flensborg Avis.

Det var tidligere meldt ud, at den tyske indrejsekontrol først skulle være ophørt fra midnat natten til tirsdag 16. juni.

Men en pressetalsmand fra det tyske forbundspoliti bekræfter over for de to medier, at man fra fredag middag ikke længere afviser danske statsborgere.

- Hvis en dansk statsborger kommer til den dansk-tyske landegrænse, bliver vedkommende ikke afvist.

- Så meget kan jeg sige, fortæller Torsten Tamm, pressetalsmand for tysk politi til Radio4.

Ifølge mediet vil der stadig være grænsekontrol på den tyske side af grænsen frem til 16. juni.

Men alle formål vil blive betragtet som anerkendelsesværdige. Dermed er der i realiteten fri passage.

Det danske udenrigsministeriums rejsevejledning lyder fortsat, at alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland frarådes til og med 14. juni.

Hvis man alligevel krydser grænsen, opfordres man ifølge myndighederne til to ugers selvisolation, når man returnerer.

Fra mandag 15. juni åbner Danmark grænsen mod Tyskland, så sommerhuslejere og borgere fra Slesvig-Holsten kan rejse ind i landet.

