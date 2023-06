Medier: Våbenfirma droppede retssag mod Danmark før milliardhandel

Den israelske våbenproducent Elbit droppede retssag mod den danske stat kort før omstridt dansk våbenindkøb hos netop Elbit.

Det skriver Altinget, som sammen med 24syv kan fremlægge nye oplysninger i sagen, der har skabt problemer for den sygemeldte forsvarsminister og Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- På Elbit Systems' foranledning blev sagen den 16. januar 2023 forliget, oplyste Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i en mail til 24syv i marts, skriver Altinget.

Ifølge Altinget viser en såkaldt aktliste fra 22. december 2022, at FMI modtog et udkast til en forligsaftale omkring retssagen. Afsenderen er ukendt, skriver mediet.

Ifølge et svar fra FMI anlagde Elbit i 2017 sag an mod FMI. Det skete i forlængelse af en afgørelse på udbud på nyt artilleri til den danske hær.

Under en tur med forsvarsordførerne i Baltikum meddelte Ellemann-Jensen 26. januar, at et bredt politisk flertal er enedes om at indkøbe nyt artilleri fra den israelske våbenproducent. Valget faldt ifølge Ellemann-Jensen på Elbit, fordi de hurtigst kan levere artilleriet.

I slutningen af maj kunne Altinget afsløre på baggrund af aktindsigter, at Ellemann-Jensen som forsvarsminister gav Folketinget kort tid til at godkende et milliardindkøb af våben fra Elbit, men at tidsfristen slet ikke var så kort, som ministeren gav indtryk af til Folketingets partier.

Derfor har flere partier beskyldt Ellemann-Jensen for at vildlede Folketinget.

Efterfølgende kunne Altinget også afsløre, at den franske våbenproducent Nexter aldrig modtog en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner.

Ellemann-Jensen havde ellers i januar ifølge Altinget i et notat oplyst Folketinget om, at tre våbenproducenter var blevet bedt om et tilbud. Heriblandt Nexter. Men det afviser våbenproducenten.

En række partier har krævet svar i sagen. Det er kun taget til efter de seneste oplysninger.

Anne Valentina Berthelsen, der er forsvarsordfører for SF, siger til Altinget:

- Man har et sagsanlæg fra Elbit Systems, som bliver droppet - formentlig fordi der bliver indgået et forlig 16. januar, lige før vi tager beslutningen om at købe et artillerisystem af dem. Det skulle vi have vidst.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har allerede bedt om en redegørelse af forløbet omkring våbenindkøbet.

Ellemann-Jensen er sygemeldt med stress og vender efter planen tilbage som forsvarsminister 1. august.

/ritzau/