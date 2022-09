Medlem trækker sig fra kommission for kvindekamp

Kefa Abu Ras, medstifter af organisationen Søstre mod vold og kontrol, trækker sig fra Kommissionen for den glemte kvindekamp.

Det skriver DR torsdag aften.

Det sker, efter at kommissionen onsdag sidste uge foreslog at indføre et forbud mod hovedtørklæder i grundskolen.

Siden har to kommissionsmedlemmer, hvoraf Kefa Abu Ras var det ene, været med til at så tvivl om kommissionens eget forslag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg må indrømme, at jeg har ikke været god nok til at stå fast på mine synspunkter. Jeg må indrømme, at det gik for stærkt for mig personligt, siger hun til DR.

- Jeg mener ikke, at man kan løse det her problem med tvang. Jeg anerkender, at det er et problem med nogle småpiger, som bliver påtvunget hovedbeklædning, fortsætter hun.

Kommissionen for den glemte kvindekamp er nedsat af regeringen. Den består af ti medlemmer.

De var ifølge kommissionen selv alle enige, da de i sidste uge fremlagde ni anbefalinger til at forbedre børnelivet for minoritets-etniske piger.

Men i weekenden skrev et af medlemmerne ifølge DR på Facebook, at hun ikke bakker op om forbuddet. Det var Kefa Abu Ras.

Ifølge hende bør man alene fraråde brug af tørklæde i folkeskolerne. Ikke forbyde det.

Mandag fulgte medlemmet Lise Egholm, der er tidligere skoleleder på Rådmandsgade Skole på Nørrebro i København, trop.

Hun mener, at kommissionen bør drøfte emnet på et møde og foreslog tidligere på ugen over for DR, at forbuddet ikke bør gælde for de to-tre ældste klassetrin.

Kommissionens arbejde er endnu ikke færdigt.

Senere vil kommissionen komme med anbefalinger, der tager udgangspunkt i ungdoms- og voksenlivet.

Kommissionen blev nedsat i januar i år. Arbejdet ventes afsluttet i begyndelsen af 2023.

/ritzau/