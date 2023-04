Medlemmer af Børnerådet: Uden formand er arbejdet på pause

Arbejdet i Børnerådet er på pause, fordi social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) endnu ikke har udpeget en ny formand.

Det siger Ditte Reedtz, der er medlem af Børnerådet og chef for politik, fonde og samarbejde i Mentorbarn til Ritzau.

- Uden en formand kan vi ikke tage beslutninger. Det er rigtig ærgerligt, synes jeg. Jeg forstår godt, at der har været andre prioriteter, men man bør prioritere det nu, siger hun.

- Så snart der bliver udpeget en ny formand, bliver vi beslutningsdygtige igen og kan genoptage arbejdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 13. november sidste år meldte Børnerådet ud, at Puk Elgård forlod formandsposten. Siden har rådet været uden formand.

Ifølge Ditte Reedtz har der heller ikke været afholdt møder, siden kort før Puk Elgård gik af.

Også Anders Jacobsen, der er formand for Danmarks Gymnastik Forbund og medlem af Børnerådet, fortæller, at rådets arbejde er sat på pause, indtil der bliver udpeget en ny formand.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke er kommet i gang. Vi venter bare på, at der bliver udpeget en ny formand. Jeg tror, vi er mange, der er lidt utålmodige, siger han.

I juni sidste år blev der udpeget otte nye medlemmer af Børnerådet af den daværende social- og ældreminister, Astrid Krag.

Børnerådet er et statsligt organ, der ifølge sig selv skal sikre børns rettigheder i Danmark på baggrund af FN's Børnekonvention.

Rådet rådgiver regeringen, Folketinget og andre myndigheder i spørgsmål om børns rettigheder.

I et notat fra Børnerådet til Social- og Ældreministeriet, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, fremgår det, at rådet betegner sig selv som ikke funktionelt og beslutningsdygtigt uden et formandskab.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uden en formand kan der heller ikke udpeges en næstformand, og det betyder i praksis, at "der ikke er et fungerende Børneråd", skriver rådets daværende sekretariatschef Lisbeth Sjørup i notatet ifølge Jyllands-Posten.

Notatet er fra november sidste år.

Det er ikke godt nok, at Børnerådet på femte måned ikke har en formand. Det mener Rosa Lund, der er folketingsmedlem for Enhedslisten.

- Det er meget problematisk, at Børnerådet ikke kan arbejde, fordi regeringen har nølet. Det er et vigtigt statsligt organ og børnenes talerør. Det skal vi tage alvorligt, siger hun.

Også De Radikales børneordfører, Lotte Rod, kritiserer over for Jyllands-Posten tilstanden i Børnerådet.

- Det er alvorligt. Regeringen må sørge for, at Børnerådet kommer til at fungere igen og bliver en stærk stemme for børnene, siger hun til avisen.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil holder påskeferie og har derfor ikke haft mulighed for at stille op til interview.

/ritzau/