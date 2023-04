Medlemmer af kristen kult i Kenya sultede sig ihjel. Nu er lederen fængslet

Det blev sent i går aftes for flere af Folketingets partier. Finansloven har været undervejs i lang tid, men nu forventes de sidste brikker i finansloven altså at falde på plads. Ifølge BT og TV 2 er forventningen, at den vil blive præsenteret i dag.

Velkommen til ugens første Morgensamling, som begynder med en historie i et af regeringens partier.

Jon Stephensen igen under pres

Den ikke så lidt omtalte kulturordfører fra Moderaterne, Jon Stephensen, er nu i vælten igen. Han har nemlig sendt en besked til en 19-årig kvinde fra Moderaternes nystartede ungdomsparti, Unge Moderater, hvor han kommenterer på, at hun er "så smuk med den lækreste krop" og fulgte op med beskeder som: “Sig til næste gang, du er i København".

Det har fået ungdomspartiet til at kræve, at det 63-årige partimedlem forlader partiet, da det både er imod ungdomspartiets samværsregler og imod Moderaternes adfærdkodeks. Desuden mener ungdomspartiet, at Jon Stephensen har udnyttet sin magtposition i sin kontakt med den 19-årige kvinde.

Medlemmer af kultkirke sultede sig selv ihjel

I kirken Good News International Church i Kenya får medlemmerne noget særligt at vide: Hvis du sulter dig selv, kommer du i himlen. Nu har det kenyanske politi netop fundet en massegrav med 21 lig i kystbyen Malindi, men det har en forventning om, at kultkirken har stået bag mindst 58 menneskers død. Det skriver blandt andre DR.

"De var blevet radikaliseret og sultede sig selv. Et særligt medlem af kirken havde fortalt dem, at deres arbejde på jorden var færdigt, og at de nu skulle vente på at dø, så de kunne møde deres skaber," fortæller efterforskeren Charles Kamau, der nu sammen med resten af politiet står overfor et stort efterforskningsarbejde.

Lederen af kirken er Paul Mackenzie Nthenge. I øjeblikket er han fængslet og sultestrejker, fordi han er ved at faste. Han afviser alle anklager.

Lande evakuerer borger ud af Sudan

I Sudan fortsætter kampene mellem den sudanske hær og den paramilitære gruppe Rapid Support Forces, RSF. Der er blevet forsøgt våbenhvile flere gange, men den er hver gang blevet brudt.

Nu evakuerer en lang række lande deres borgere ud af det afrikanske land. Sverige har evakueret 100 borgere, USA har evakueret ambassadeansatte, og Frankrig har evakueret borgere fra flere europæiske lande. I Danmark oplyser Udenrigsministeriet, at man arbejder på "konkrete evakueringsmuligheder" for at få danskere ud af landet.

Børn ned til ti år ringer om selvskade

Tallet er rekordhøjt. Aldrig før har Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade fået så mange henvendelser fra børn, unge og voksne.

Foreningen har i 2022 fået over 4000 henvendelser fra danskere, som har ønsket rådgivning. Det er stigning på 16 procent siden 2021, skriver foreningen i en pressemeddelelse. Især andelen af 10- til 15-årige, som ringer til foreningen, er steget, og for første gang får den også henvendelser fra børn under 10 år.

Folkekirken fraværende på erhvervsuddannelser

Selvom Jesus var tømrer, er det en sjældenhed at se folkekirken være repræsenteret på erhvervsuddannelserne i Danmark. Det mener præst Tine Gjørtz, der er præst på Den Jyske Håndværkerskole. Hun har lagt mærke til, at folkekirken ofte har en præst tilknyttet landets universiteter og gymnasier, men ikke på håndværkeruddannelserne. Det undrer religionssociolog Henrik Reintoft Christensen:

"Det er bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at det for nylig blev beskrevet, at jo længere en uddannelse man har, jo større tilbøjelighed har man til at melde sig ud af folkekirken," siger han.

Hvorfor det ser ud som det gør, kommer han sammen med andre med bud på i dagens avis.

Overgangsalder og mormormad på sociale medier

Man forbinder måske mest de sociale mediers influencers – eller influenter – med et yngre publikum. Men blandt den ældre generationer findes der altså også danskere, som deler videoer og billeder med samme hyppighed som de unge.

En af dem er 73-årige Dorte Andersen, som har hele 161.000 følgere på sin Instagram-konto, hvor hun har specialiseret sig i såkaldt "Yogafacelift", som skulle opstramme ansigtet. Læs mere om det i dagens avis.