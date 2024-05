Medlemmer forlader i protest regeringens udvalg om værdig død

To medlemmer har tirsdag forladt regeringens Udvalget for en mere værdig død.

De er utilfredse med, at udvalget ifølge dem har et "ufravigeligt" fokus på at opstille modeller for en mulig indførelse af aktiv dødshjælp og assisteret selvmord i Danmark.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

De to medlemmer er læge Emma Helledie og sygeplejerske Jesper Grud Rasmussen.

De har meldt deres afsked i et åbent brev til udvalget og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Emma Helledie, der er afdelingslæge ved Enhed for lindrende behandling på Aarhus Universitetshospital, forklarer over for Kristeligt Dagblad sin beslutning.

- Jeg kan ikke stå på mål for, at udvalget leverer anbefalinger til konkrete modeller for dødshjælp.

- Det mener jeg ikke er den opgave, der er beskrevet i kommissoriet, og det er ikke den opgave, jeg har sagt ja til, og derfor er jeg nødt til at trække mig, siger hun.

Sygeplejersken Jesper Grud Rasmussen fortæller til avisen, at han og Emma Helledie gentagne gange har rejst kritikken internt i udvalget.

Jesper Grud Rasmussen er klinisk sygeplejespecialist ved Diakonissestiftelsens Hospice.

I alt er der ti medlemmer i Udvalget for en mere værdig død.

Udvalgets formål er beskrevet i dets kommissorium.

Her lyder det, at arbejdet skal understøtte regeringens ønske om at "skabe en dansk model for en mere værdig død".

- Udvalgets arbejde skal munde ud i et refleksionsoplæg til regeringen om danskernes forståelse af en værdig død ved de forskellige måder, som livet kan afsluttes på, står der også i kommissoriet.

Udvalget blev nedsat af regeringen i efteråret 2023.

Det skete, kort tid efter at Etisk Råd havde taget stilling til spørgsmålet.

Rådet frarådede at indføre dødshjælp i Danmark.

Tidligere på året havde statsminister Mette Frederiksen (S) i en tale under Folkemødet på Bornholm sagt, at hun gerne ville have en debat om dødshjælp i Danmark.

Selv er hun fortaler for at indføre aktiv dødshjælp.

Der skelnes ofte mellem to hovedmodeller for dødshjælp, som er tilladt flere steder i udlandet.

I den ene model medvirker et menneske - typisk en læge - til, at et andet menneske dør. Det kaldes aktiv dødshjælp.

Ved assisteret selvmord tager patienten sit eget liv, efter at en læge eksempelvis har udskrevet en dødbringende medicin.

