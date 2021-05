Medlemmer i brev til S-ledelse: Der er ulmen under overfladen

Socialdemokrater skriver i brev til S-ledelse, at forholdet mellem ledelse og bagland er kørt af sporet.

I et brev underskrevet af 24 socialdemokrater til partiets ledelse beskrives en "voldsom ulmen under overfladen" og en kritik af partiets linje i udlændinge- og integrationspolitikken.

Det skriver flere medier, der er i besiddelse af brevet.

- Selv om vi anerkender, at et flertal i partiets folketingsgruppe støtter store dele af den førte politik, mærker vi samtidig en voldsom ulmen under overfladen lokalt i partiforeningerne, står der blandt andet i brevet.

I brevet berettes der om en lukket debatkultur, hvor der bliver slået hårdt ned på medlemmer, der er uenig i dele af den førte politik.

Blandt andet beskrives det, hvordan medlemmer har fået skæld ud af ledelsen i partiet og er blevet blokeret på sociale medier, fordi de gik imod partilinjen.

- Den nuværende situation er ikke holdbar. Vi mister gode socialdemokrater, som har været medlemmer i en livstid, står der i brevet ifølge TV2.

Brevet er sendt til den socialdemokratiske gruppeformand Leif Lahn og partisekretær Jan Juul.

Det er Daniel Prehn, der er tidligere kredsformand og formand for plan- og teknikudvalget i Roskilde, der har taget initiativ til brevet.

Andre af medunderskriverne er valgt ind for partiet i by- og regionsråd.

Daniel Prehn siger til TV2, at man ikke kan tage en debat om udlændingepolitikken i partiet. I brevet hævdes det også, at partifælder har meldt sig ud, fordi de "har fået nok".

- Det er dem, der har følt sig negligeret og frosset ude alt for længe af en alt for lukket debatkultur. Særligt når det kommer til udlændinge- og flygtningepolitikken, står der i brevet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger til Politiken, at hun lytter til baglandet, og at hun godt ved, ikke alle socialdemokrater er enige i den førte politik. Det betyder dog ikke, at hun har tænkt sig at ændre politikken.

- Nej, selvfølgelig har jeg da ikke det. Altså fordi Socialdemokratiet gik til valg på en gennemtænkt og gennemarbejdet udlændingepolitik. Og den bliver selvfølgelig ikke ændret, siger hun til avisen.

Brevet kommer blandt andet i kølvandet på flere udlændingepolitiske sager.

Eksempelvis kan syrere efter mange år i Danmark blive sendt tilbage til Damaskus, og regeringen har ikke villet hjemtage de danske børn, der sidder i syriske fangelejre.

En stramning at reglerne for at opnå dansk statsborgerskab har også været på bordet, mens udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) desuden netop har besøgt centralafrikanske Rwanda i forbindelse med en aftale, der kan bane vej for et modtagecenter for asylansøgere i landet.

