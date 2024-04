Medlemmerne har talt: Nye Borgerlige fortsætter som parti

Nye Borgerlige fortsætter som et politisk parti.

Det har medlemmerne vedtaget tirsdag aften på et ekstraordinært årsmøde i Fredericia, hvor partiets fremtid var på spil.

Afstemningens resultat er blevet overbragt af partisekretær Lars Eldrup, da pressen ikke måtte være til stede i lokalet under afstemningen.

- Nu skal vores ekstraordinære årsmøde til at gå videre, for de tilstedeværende delegerede har besluttet sig for, at partiet skal leve videre, siger Lars Eldrup.

172 ud af 185 fremmødte delegerede stemte for, at partiet skulle leve videre. 10 stemte imod, og tre stemte blankt.

Senere tirsdag aften vælger årsmødet en ny formand. Her står valget mellem tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen og det ubeskrevne blad Daniel Fischer.

Med Nye Borgerliges overlevelse er medlemmerne gået imod medstifter Pernille Vermunds ønske om at opløse partiet.

Da partiets altoverskyggende frontfigur i januar 2024 annoncerede, at hun trak sig som formand og meldte sig helt ud af partiet, var det med en besked om, at partiet også skulle opløses.

Den indstilling var både hovedbestyrelsen og resten af den daværende folketingsgruppe enige i, lød det.

- Jeg tænker, at hun har lavet en fejlkalkule. Helt grundlæggende, siger Lars Eldrup tirsdag aften.

Han har tidligere været sekretariatschef for partiet i Folketinget, men blev fyret under Pernille Vermunds ledelse. Nu er han således tilbage som partisekretær.

Skulle Nye Borgerlige opløses, ville det have krævet, at to tredjedele af de stemmeberettigede stemte for det. Det skulle desuden ske på to ekstraordinære årsmøder for at gælde.

Nye Borgerlige blev stiftet i 2015 med en konservativ værdipolitik kombineret med en borgerlig økonomisk politik.

I dag er Nye Borgerlige ikke længere repræsenteret i Folketinget, efter at partiet ellers kom ind med seks mandater ved 2022-valget.

Vender sygemeldte Peter Seier Christensen tilbage, kan han dog genoprette Nye Borgerliges folketingsgruppe. Dermed kan partiet også være opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

/ritzau/