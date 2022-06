"Megastolt" rektor modtog som den første Bent Melchior-prisen

Tidligere overrabbiner Bent Melchior, der døde i 2021, ville gerne huskes som en, der gjorde sig umage for at gøre verden til et bedre sted. Det budskaber lever nu videre i ny pris

En helt ny pris, som viderefører tidligere overrabbiner Bent Melchiors indsats for at gøre verden til et bedre sted, blev i går uddelt for første gang. Prisen gik til rektor for Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm, som modtager den for sin indsats for at sikre undervisning for unge udviste asylsøgende.

Mange vil nok huske de to somaliske piger, der stod til udvisning i 2019, og som ifølge Nyborg Kommune derfor ikke længere måtte modtage undervisning. Dengang gav Henrik Vestergaard Stokholm dem lov til at læse på Nyborg Gymnasium, som er en selvejende institution, og den 24. juni i år bliver de to piger så studenter.