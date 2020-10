For meget bly i elektronik og legetøj købt på nettet

Miljøstyrelsen finder i mange tilfælde stoffer som bly i blandt andet legetøj købt i udenlandske netbutikker.

Miljøstyrelsen finder sundhedsskadelige stoffer i mere end hvert femte produkt importeret fra udenlandske netbutikker.

Styrelsen har foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor den har købt blandt andet badeudstyr, legetøj, personlig pleje og elektronik i udenlandske netbutikker.

Næsten hvert fjerde (24 procent) af indkøbene overskrider grænsen for, hvor meget bly, cadmium, ftalater eller chlorparaffiner et produkt må indeholde.

Ud over at være skadelige for miljøet er nogle af stofferne hormonforstyrrende og skadelige for nervesystemet.

Miljøstyrelsen har indberettet de nævnte produkter til det fælleseuropæiske markedsovervågningssystem, hvor andre EU-lande bliver varslet om, at produkterne er ulovlige.

/ritzau/