Meget plastikaffald smidt i naturen kan ikke genbruges

57.000 danske skoleelever fra hele landet har indsamlet 374.082 stykker plastaffald i den danske natur.

Det flyder med chipsposer, slikposer og cigaretskodder i den danske natur.

Det viser en national undersøgelse, Masseeksperimentet 2019, hvor 57.000 danske skoleelever har indsamlet 374.082 stykker plastaffald ved naturområder som strande, parker og i grøftekanter.

Masseeksperimentet er det første forsøg i verden, hvor et helt lands plastforurening er blevet kortlagt.

- Det plastik, som eleverne har fundet, er typisk forskellige former for engangsplast.

- Meget af det kan ikke genbruges, og derfor er der mange, der har en tendens til at smide det i naturen.

Det fortæller Kristian Syberg, der er lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet og forsker på projektet.

- Det kan også gå ud over dyr, som kan blive filtret ind i det eller tro, at det er mad og spiser det. Så kan de ikke udskille det, og så får de en falsk mæthedsfornemmelse og kan dø af sult, siger han.

Kristian Syberg er også talsperson for forskningscenteret MarinePlastic, hvor de indsamlede resultater er blevet analyseret og registreret i en database, som er udviklet af Det Europæiske Miljøagentur.

Det indsamlede affald er blevet inddelt i 22 kategorier, hvor flamingostykker og sejlgarn også indgår som plastaffald.

Blandt andet blev der indsamlet 112.018 cigaretskodder. Det svarer til en tredjedel af det indsamlede skrald.

- Cigaretfiltre er lavet af celluloseacetat, som bruges til at lave nogle typer plast. Det gør det svært for naturen at nedbryde, fortæller Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

- Hvis cigaretten er blevet røget, er der også tjære i filteret, og det er med til at forurene naturen, når man smider skoddet, siger han.

Ifølge projektleder Lene Christensen er de 22 kategorier plastaffald i eksperimentet blev udvalgt i et samarbejde med EU-databasen Marine Litterwatch.

- Det er for at sikre, at vores resultater kan bruges i en større sammenhæng, fordi al data om plastaffald samles i den database.

- Og det er med til at præge EU-lovgivning, fortæller hun.

/ritzau/