For meget postevand sender folk på sygehuset

Usædvanligt mange patienter er blevet indlagt på Holbæk Sygehus efter at have drukket for meget postevand.

Den varme sommer har fået mange til at svede, det er ikke alle, der får tanket kroppen op på den nødvendige form for væske.

Usædvanligt mange er blevet indlagt på Holbæk Sygehus efter forsøg på at holde kroppen i væskebalance med postevand, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Over en normal sommer ser lægerne på sygehuset et par patienter, der bliver indlagt på grund af for meget postevand.

Men i denne sommer har lægerne skullet behandle 15-20 patienter.

Det fortæller Henrik Ancher Sørensen, der er ledende overlæge på medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, til Ritzau.

- Det er typisk lidt ældre mennesker, der gør alt det, som vi har prædiket i årevis - nemlig at drikke vand, siger Henrik Ancher Sørensen.

- Vi har nok ikke været præcise nok, ved at sige at det ikke kun er postevand man skal drikke, men der skal også gerne skal være salte og mineraler i, for det taber man i sveden.

Når man ikke får sine salte og mineraler erstattet, så kan man blive konfus og forvirret, man kan også blive bevidstløs og få kramper, fortæller overlægen.

- Man skal drikke meget - gerne i nabolaget af 2,5 liter. Det skal helst være en kombination af flere forskellige væsker, siger Henrik Ancher Sørensen.

Det kan i værste tilfælde være livstruende, hvis man har tømt så mange glas vand, at blodet bliver fortyndet. Men livstruende tilfælde har overlægen set i år.

- Vi har haft patienter, der er blevet rigtigt dårlige af det. Nogle har været så skidt, at de er kommet på intensiv afdeling, og så er man skidt.

Overlægen har været i kontakt med Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor man ser samme tendens i år.

/ritzau/