Danskerne skal til folkeafstemning om EU-forsvarsforbeholdet. Det sker med massiv politisk opbakning om et ja til en fjernelse. Men meget kan ske inden valget

Meget tyder på, at forsvarsforbeholdet bliver afskaffet. Men man skal aldrig tage resultatet af en EU-folkeafstemning for givet

Der er hidtil afholdt otte folkeafstemninger om EU-spørgsmål i Danmark, hvoraf fem har ført til et ”ja” og tre til et ”nej”. Den 1. juni skal danske vælgere for niende gang til folkeafstemning om ændring af indholdet af Danmark medlemskab af EU. Denne gang drejer det sig om en fjernelse af EU-forsvarsforbeholdet.

I 1972 sagde danskerne ja til medlemskabet af EF/EU. Det var også resultatet af folkeafstemningen om Den Europæiske Fælles Akt (EF-pakken) i 1986. Ved folkeafstemningen om Maastrichttraktaten i 1992 var der imidlertid et lille flertal til nej-siden, hvilket ved folkeafstemningen året efter blev omdannet til et lille flertal til ja-siden. Amsterdamtraktaten og EU’s patentdomstol har også fået et ja fra danskerne.