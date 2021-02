Melvin Kakooza ramt af hjernetumor: Stopper i X Factor

TV2 vil hurtigst muligt præsentere en afløser for Melvin Kakooza, der stopper som X Factor-vært efter tumor.

Fredag skulle Melvin Kakooza have budt deltagere, dommere og seere velkommen til årets første liveshow i "X Factor".

Fire dagen inden showstart oplyser Have Kommunikation, at den 29-årige vært er sygemeldt efter en hjernetumor og derfor må forlade programmet.

- Melvin har i den sidste tid haft ubehag og er derfor blevet undersøgt grundigt. Det har desværre vist sig, at han i noget tid har gået rundt med en hjernetumor i baghovedet, som har vist sig at være godartet. Den er nu blevet opereret væk, siger Melvin Kakoozas manager, Jakob Riis.

- Det er naturligvis et kæmpe chok for ham og hans familie, og de har nu brug for al den ro, de kan få, for at han kan komme sig. Jeg håber og appellerer til forståelse for, at vi ikke har yderligere kommentarer i den kommende tid.

TV2 oplyser i pressemeddelelsen, at en afløser for ham bliver præsenteret hurtigst muligt.

- Vi er enormt berørte af situationen og ønsker Melvin alt det bedste. Nu er han sygemeldt og har brug for al den ro og fred, han kan få. Derfor kommer Melvin naturligvis heller ikke til at være vært på "X Factor" udtaler TV2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, i pressemeddelelsen.

- Det er vi oprigtigt meget kede af, for Melvin ville have været en fantastisk vært.

Melvin Kakooza var blevet hyret som barselsvikar for Sofie Linde, som for nylig fødte sit andet barn.

For Melvin Kakooza var det en drøm, der gik i opfyldelse, fortalte han til Ritzau i december.

- Jeg har sommerfugle i maven over at skulle høre deltagerne stå på scenen for første gang, lød det fra ham.

/ritzau/