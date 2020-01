Menighedsråd kommer i klemme i vindmøllesager

Det er stifterne, der kan gøre indsigelser mod vindmølleplaner. Men det er menighedsrådene, der må tage tævene, når stift og lokale interesser tørner sammen, og derfor trækker mange sig

Når stiftsøvrigheden bruger sin vetoret til at stoppe vindmøller, fordi de står i vejen for ind- eller udsyn til kirker, er de lokale menighedsråd langtfra altid enige.

For siger man nej til møller, siger man også nej til en pose vindmøllepenge til det lokale foreningsliv – og her sidder menighedsrådsmedlemmer ofte også med ved bordet.

Derfor melder flere menighedsråd sig da også ud af debatten, når der tales møller og udsigt – sådan som menighedsrådet ved Aggersborg Kirke ved Aggersund nord for Limfjorden har gjort.

Ifølge menighedsrådsformand Jane Gertsen Christensen kan bølgerne i vindmølledebatten nemlig gå højt.

”Stiftet kan godt have en holdning til, at udsynet fra kirken bliver generet, mens lokalområdet måske mener noget andet. Derfor har vi valgt at sige, at den står vi af på,” siger Jane Gertsen Christensen og uddyber:

”Var det mig, der bestemte, ville jeg jo være nødt til at tage stilling til, om jeg vil tage hensyn til dem, der ligger på kirkegården, eller til de børn, der vokser op i vores lille samfund. For man må erkende, at nogle ting går lettere, hvis man har lidt at gøre godt med, og det er en del penge, der siver ud i lokalsamfundet, hvis man siger ja til møller.”

Også Næsborg Kirke på den modsatte side af Limfjorden forholder sig neutralt. Den ældste vindmøllesag her går snart 10 år tilbage, husker menighedsrådsmedlem og kasserer Susanne Daarbak Tvergaard, som siger, at opførelse af vindmøller ”virkelig kan skille vandene”.

”Kirken her har noget jord, og da vi blev spurgt, om vi ville sige ja til en, hørte vi stiftet, hvordan vi skulle forholde os. Svaret fra den tidligere biskop i Viborg (Karsten Nissen, red.) var, at det var for kommercielt, og det skulle vi holde os fra. Men var det blevet et ja, kunne vi dengang have fået tre millioner kroner,” siger Susanne Daarbak Tvergaard.

I dag er der fra den lille kirke med den høje beliggenhed 58 meter over havets overflade udsigt til rigtigt mange vindmølleanlæg, og flere er på vej.Viborg Stift har dog fået afværget opførelsen af fire af Vattenfalls planlagte 40 kæmpemøller ved Nørre Enge af hensyn til netop Næsborg Kirke.

Selvom det er stiftet og ikke menighedsrådene, der er høringsberettiget, kan Uffe Bro (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune, sagtens sætte sig ind i, at medlemmerne kan føle sig klemt mellem stift og vindmølleinteresser.

”I små samfund har de samme mennesker ofte flere kasketter på. Derfor sidder menighedsrådsmedlemmer typisk også i den lokale idrætsforening eller borgerforening – og skal man så lægge vægt på kulturarven eller lokalsamfundets overlevelse?”, siger han.

Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær forstår også de menighedsråd, der markerer, at de ikke ønsker at blive taget til indtægt for stiftets vetoret i vindmøllesager.

”Den strid kan være meget sårbar i lokalsamfundene. Den skal menighedsrådene ikke sidde med. Derfor er det os, der på stiftsøvrighedsniveau forhandler vindmøllers placering ved kirker, og som udgangspunkt vil vi altid gerne finde en løsning, hvor vi kan være med til at fremme den grønne omstilling,” siger Henrik Stubkjær.

I dialog med Vesthimmerlands Kommune fik stiftsøvrigheden i 2018 fjernet fire vindmøller tæt på Næsborg Kirke. Indsigelsen mod fire andre blev tilbagekaldt. Vattenfalls nye vindmøllepark i Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner kommer dermed til at tælle 36 kæmpemøller ud over det antal, der står der i forvejen.

I Folketinget har tidligere skatteminister Karsten Lauritzen, som er valgt for Venstre i Nordjyllands Storkreds. netop stillet spørgsmål til kirkeministeren om de fire sløjfede møller ved Næsborg Kirke, også selvom han hverken er klima- eller kirkeordfører.

”Jeg rejser sagen som lokalt valgt folketingsmedlem, fordi jeg har svært ved at se, hvilken skade vindmøllerne forvolder. Vi har brug for at tale om de to hensyn – behovet for mere grøn strøm kontra hensyn til kirkerne.”

Er det folkekirkens vetoret, du vil ind og pille ved?

”I første omgang vil jeg løfte det her op på ministerens bord. Blandt andet synes jeg, det er mærkeligt, at det er stiftet og ikke de lokale menighedsråd, der spørges. Dem der stiller møllerne op, lader jo penge gå tilbage til lokalsamfundet, derfor tror jeg, at mange menighedsråd kan se fordele ved vindmøllerne. Men så kommer folkekirken og siger nej,” siger han.

Medlem af Det Etiske Råd, idé- og religionshistoriker Rune Engelbreth Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med individ kontra stat, natur og klima, er overbevist om, at ”striden om pladsen”, som han kalder det, vil tage til de kommende år.

”Vi slås om pladsen, og det bliver kun værre. Dertil kommer, at de gamle paradepositioner er i opløsning. Det er ikke længere nemt at regne ud, hvem der er for eller imod noget – for eksempel vindmøller – fordi så mange ting spiller ind,” siger Rune Engelbreth Larsen, som mener, det er en af grundene til, at folkekirkens vetoret er under pres.

”Når forskellige interesser og konflikter køres op, vil en vetoret ses som problematisk. Men æstetik betyder meget for os mentalt og værdimæssigt, og det er vigtigt, at man nogle steder kan lade øjet og sindet hvile i, at det er naturen, der råder. Ligesom det betyder noget at kunne se en historisk bygning, uden at der står en elmast, en skorsten eller en vindmølle lige foran,” siger han.