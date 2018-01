Menighedsråd stiller krav: Præst skal vie homoseksuelle

Menighedsråd kræver, at præst skal vie homoseksuelle, og det møder kritik fra Indre Missions formand.

Den kommende præst i Brønshøj Kirke i København skal være parat til at vie to personer af samme køn.

Det fremgår ifølge Kristeligt Dagblad af et jobopslag, som menighedsrådet står bag.

Kravet møder kritik fra den kirkelige højrefløj. Ifølge Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard tangerer det diskrimination.

- Det er tydeligt, at menighedsrådet ønsker en bestemt form for teologi og forkyndelse.

- Havde man skrevet, at man ikke ønsker en, som vil foretage vielser af to af samme køn, ville der helt sikkert komme kritik og røster om diskrimination.

- Det må jo så også være tilfældet, når det sker med modsat fortegn, siger han til avisen.

Også rektor for den konservative teologiske uddannelsesinstitution Dansk Bibel-Institut, Børge Haahr Andersen, kalder formuleringen i jobopslaget for "voldsom".

Muligheden for, at to personer af samme køn får en kirkelig vielse, blev indført i 2012. Men det står alle præster frit for, om de ønsker at foretage vielsen.

Formuleringen i jobannoncen har været til diskussion i menighedsrådet, som for en sikkerheds skyld spurgte Københavns biskop til råds.

Og biskoppen ser ingen problemer i jobopslagets udformning.

- Jeg betragter det som en entydig fordel, hvis det fremgår af kirkernes stillingsopslag, hvilke forventninger menighedsrådet har til den pastorale praksis.

- Det gælder selvfølgelig også, hvorvidt præsten vil benytte sig af vielsesritualet for par af samme køn, skriver biskop Peter Skov-Jakobsen i en mail til Kristeligt Dagblad.

I sidste måned foretog TV2 Nyhederne en rundspørge blandt folkekirkepræster. Her svarede 20 procent, at de ikke ønsker at benytte vielsesritualet for to af samme køn.

/ritzau/