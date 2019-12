Meningsmåling: Porno forvrænger syn på sex

Hver anden dansker mener, at frigivelsen af porno har forvrænget unges syn på sex. Pornoens tilgængelighed stiller store krav til seksualundervisningen og samtalen mellem forældre og unge, påpeger interesseorganisationer

For Joakim Christensen på 18 år blev pornoen frigivet en aften, hvor han stod og vaskede op sammen med sin far. Han var 12, måske 13 år, og som så mange gange før var det netop med hænderne nede i sæbevandet, at hans far åbnede for én af de svære samtaler.

”Ved du, hvad porno er,” spurgte han, og spørgsmålet blev indledningen til en længere snak, hvor faderen – med Joakim Christensens egne ord – ”afmystificerede” en verden, som sønnen egentlig var nysgerrig efter at vide mere om.

Over opvasken forklarede faderen, at han selv så porno, og at det var okay, hvis hans søn også ville se det. Joakim Christensen skulle bare huske på, at videoerne har lige så lidt med virkeligheden at gøre som en actionfilm. At scenerne er urealistisk lange. At det samme gælder penisstørrelserne. Og at sex ikke alene handler om at penetrere, men også om kys og berøring.

Joakim Christensen sidder i et grupperum på Fredericia Gymnasium med ligeledes 18-årige Esther Richards, der ikke kan genkende den samtale fra sit eget hjem: ”Ikke at det var et tabu, men jeg tror, at vi helst ikke ville tale om det – og når min mor og jeg gjorde, blev det akavet.”

I år er det 50 år siden, at Danmark som det første land i verden frigav billedpornografien. Fra den ene dag til den anden kunne danskerne købe pornografisk materiale, som ellers havde været ulovligt at producere og sælge. Siden er pornobladene blevet udskiftet med internettet, der har gjort pornoen mere tilgængelig end nogensinde før. På andre områder har vi på ny indført forbud – siden frigivelsen i 1969 er børne- og dyrepornografien således igen blevet ulovlig.

Analyseinstituttet YouGov har for Kristeligt Dagblad spurgt danskerne, hvilken betydning frigivelsen af pornografien har haft for samfundet, de unge, dem selv og deres sexliv. Og her svarer knap halvdelen – 49 procent – at pornoen i deres øjne har forvrænget unges syn på seksualitet, ligesom 75 procent mener, at pornografien generelt har medført et forskruet syn på kroppen.

Disse holdninger deler Heidi Als Ringheim, formand for foreningen Mediesundhed for Børn & Unge (tidligere Porno & Samfund), der siden årtusindskiftet har arbejdet for at begrænse adgangen til porno. Hun er til daglig sexolog og terapeut, hvor hun blandt andet behandler sex- og pornoafhængige.

”I dag møder jeg unge, hvis første møde med seksuallivet går gennem pornografien. Det skyldes blandt andet, at porno med den teknologiske udvikling og digitalisering er blevet langt mere tilgængelig – sagt på en anden måde har pornoen i en vis forstand overtaget den rolle, seksualundervisningen burde have,” siger hun:

”Vi står i 2019, men seksualundervisningen mangler at blive tidssvarende. Børn og unge hører stadig om, hvordan de skal beskytte sig. Men der bliver ikke talt om følelser og seksuelle relationer, ligesom man ikke lærer børnene at forholde sig kritisk til porno. Når børn i 10-årsalderen så samtidig bliver eksponeret for porno uden at vide, at de skal forholde sig kritisk, bliver det pornoen, der definerer deres syn på sex og kroppen,” siger Heidi Als Ringheim.

Nationalchef i Sex og Samfund Lene Stavngaard mener ligeledes, at seksualundervisningen i folkeskolen bør styrkes. Hun kan imidlertid ikke genkende beskrivelsen af, at porno definerer unges syn på sex og deres kroppe. Tværtimod, forklarer hun, møder Sex og Samfund mange reflekterede unge, når de besøger landets skoler:

”Ungdommen er ikke blevet værre, når det kommer til porno. Den er ikke blevet vildere. Og den er heller ikke mere moralsk anløben end tidligere generationer. Når vi er ude på skolerne for at tale om porno, så møder vi unge, som er nuancerede og reflekterede. De diskuterer, hvad som er godt og dårligt ved porno. For spørgsmålet er komplekst. På den ene side reproducerer pornofilm en masse stereotyper, men på den anden siden, så giver pornoen også unge mulighed for at afsøge deres seksualitet, hvis man for eksempel ikke er heteroseksuel,” siger hun og kalder det største problem i forhold til porno, sex og seksualitet vores manglende evne til at tale med hinanden om det. Både i skolen, i relationen mellem børn og forældre, men også i vores parforhold.

Én, der har erfaringer med at tage netop disse samtaler med børn og unge, er pædagog ved Center for Digital Pædagogik, Niels-Christian Bilenberg. Han har siden 2007 været pædagogisk koordinator på hjemmesiden cyberhus.dk, hvor børn og unge kan henvende sig med spørgsmål om sex og deres seksualitet.

Her modtager han blandt andet henvendelser fra unge mænd, der undrer sig over, at deres penisser er skæve sammenlignet med dem, de ser i porno, eller unge kvinder, der undrer sig over deres kønslæbers eller brysters udseende. Enkelte henvendelser kommer fra unge, som er i tvivl om, hvorvidt det porno, de ser, også er lovligt. Det drejer sig for eksempel om animationsporno, hvor mindreårige kan blive skildret seksuelt.

”Men” siger Niels-Christian Bilenberg: ”langt størstedelen af alle henvendelser handler om det, som sex blandt unge altid har handlet om, nemlig usikkerhed og spørgsmål som ’hvordan sikrer jeg, at det ikke gør ondt på min kæreste?’. Altså almindelige, sunde spørgsmål som vi også stillede for 30 år siden.”

I de mere end 10 år, han har arbejdet med cyberhus.dk, mener han således ikke, at de emner, de unge henvender sig om, er blevet mere outrerede eller perverse.

”For mig har den største forskel været, at vi får flere henvendelser fra piger, der ser porno. Mit indtryk er derfor, at det er blevet mindre tabubelagt som ung kvinde at se porno. Porno er altså ikke længere noget som kun eller primært er en mandeting,” siger han.

Dem påstand genkender 18-årige Esther Richards fra Fredericia Gymnasium, der selv snakker åbent om onani med sine veninder. Selv ville hun dog have ønsket, at det havde været nemmere at tale om det i barndomshjemmet.

”Selvfølgelig er det en rigtig akavet samtale, men det er en samtale, man som familie har brug for at have. Vi er sat i verden for at gøre næste generation bedre, derfor tror jeg, det er vigtigt, at tale med sine børn om porno, og hvordan man kan have et sundt sexliv,” siger hun.

Kilde: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Kristeligt Dagblad. Der er i alt gennemført 1.004 interviews med danskere i alderen 18+ år, i perioden 11.14. oktober 2019.