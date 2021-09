Menneskelige hensyn blev strøget i pressemeddelelse om asylpar

Departementschefen i Udlændinge- og Integrationsministeriet ønskede i 2016, at man i en pressemeddelelse skulle skrive, at der skulle tages "menneskelige hensyn" ved adskillelse af asylpar.

Men det blev fjernet fra den endelige tekst. Både daværende minister Inger Støjberg og hendes spindoktor Mark Thorsen ønskede, at der ikke skulle fokus på, at der kunne være undtagelser til ordningen om at adskille par.

Det fortæller Mark Thorsen tirsdag, hvor han bliver afhørt af anklager Anne Birgitte Gammeljord i rigsretssagen mod Støjberg. Han forklarer, at han, ministeren og departementschef Uffe Toudal kort mødtes for at drøfte meddelelsen.

- Det, der foreligger, er Uffe Toudals udkast, hvor der står det her med de menneskelige hensyn.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg siger, at hvis man sender det ud, kommer fokusset på undtagelsen. Ministeren siger noget af det samme. Toudal siger lidt opgivende på et tidspunkt: "Jamen, så tag det da ud", siger Mark Thorsen.

I den endelige pressemeddelelse, der kom ud 10. februar 2016, meddelte Støjberg, at alle mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra ægtefæller - uden at nævne undtagelser.

I Rigsretten er hun tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om at adskille asylparrene uden undtagelser, og derfor er pressemeddelelsen central for sagen.

Mark Thorsen forklarer, at drøftelsen om pressemeddelelsen foregik stående på Støjbergs kontor, og at de ikke drøftede, hvordan selve ordningen med adskillelse af asylparrene skulle være.

- Nej, vi drøfter ikke ordningen. Vi drøfter formuleringen i pressemeddelelsen, siger han og forklarer, at Uffe Toudal fortalte, at ordningen ville være den samme uanset pressemeddelelsen:

- Uffe finder så anledning til at sige, at det betyder ikke, at der ikke er undtagelser. Det er samme ordning, selv om du har taget det ud.

Anklageren vil gerne vide, om det så er Støjberg, der får afsnittet om de menneskelige hensyn fjernet.

- Jamen, det er jo ministerens beslutning til syvende og sidst, at det afsnit ikke er med, siger Mark Thorsen, mens Støjberg, der sidder og lytter i Rigsrettens sal, nikker.

Hun har tidligere i rigsretssagen forklaret, at hun ikke ville nævne undtagelser i pressemeddelelsen.

Støjberg har fortalt, at hun dagen før pressemeddelelsen godkendte et notat, hvor det fremgik, at der i særlige tilfælde var undtagelser.

Instrukskommissionen, der i 2020 granskede sagen, mener dog, at notatet mistede sin betydning, da pressemeddelelsen kom dagen efter med en klar instruks. Samme holdning har anklagerne i Rigsretten.

Afhøringen af Thorsen fortsætter tirsdag eftermiddag, hvor den ventes afsluttet.

/ritzau/