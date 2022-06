Mennesker med dobbeltdiagnose kan fremover få hjælp ét sted

Folk med både en psykisk lidelse og et misbrug falder ofte ned mellem to stole i behandlingen, siger Heunicke.

Personer, der har brug for behandling for både en psykisk lidelse og et misbrug, kan fra 2024 få hjælpen samlet i regionalt regi.

Det har regeringen og kommunernes og regionernes foreninger, KL og Danske Regioner, besluttet. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Alt for ofte ser vi mennesker, der både har en psykisk lidelse og et misbrug, falde ned mellem to stole. Det er uacceptabelt, for denne gruppe mennesker skal selvfølgelig gribes, når de søger hjælp, og mange har brug for samlet tilbud, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Problemet opstår, fordi misbrugsbehandling ligger i kommunerne, mens psykiatrisk behandling ligger i regionerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fortsætter sådan, skriver ministeriet. Men fremover vil der altså også være et samlet tilbud til dem, der har det, der kaldes en dobbeltdiagnose.

Ifølge social- og ældreminister Astrid Krag (S) er disse mennesker generelt blevet hjulpet for dårligt.

- Mennesker, der kæmper med både en psykisk lidelse og et misbrug, lever nogle af de mest udsatte liv i vores samfund i dag. Vi hjælper dem for dårligt, og sådan har det været alt for længe.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu endelig får etableret et samlet behandlingstilbud, der kan sikre, at de ikke møder en lukket dør, når de søger hjælp, siger hun i pressemeddelelsen.

Tilbuddet vil dog ikke være tilgængeligt før 2024, hvor det skal igangsættes trin for trin.

Hvordan det konkret kommer til at foregå, og hvilke patienter der bliver omfattet af det nye tilbud, oplyser ministeriet ikke.

Det vil Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen afklare inden udgangen af første kvartal 2023 med indspark fra eksperter.

/ritzau/