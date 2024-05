Danskerne vil gøre det nemmere for flygtninge at blive i Danmark - også dem, der stemmer på Dansk Folkeparti

Mange danskere mener, at det skal være lettere for flygtninge at blive i Danmark for at sikre arbejdsstyrken. Særligt manglen på "varme hænder" gør danskerne positivt stemte over for udenlandsk arbejdskraft, vurderer direktør