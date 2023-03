Paludan nægtet indrejse i Storbritannien efter planer om koranafbrænding

Velkommen til tirsdagens Morgensamlingen, der blandt andet kan berette om asiatiske stormagter i både Rusland og Ukraine, en vigtig klimarapport, unge, der drømmer om at stifte familie, og robotter fra Randers.

Danmark kridter banen for historisk klimatopmøde

I dagens avis kan du læse om klimarapporten, der skal danne bagtæppet for, hvad udviklings- og klimaminister Dan Jørgensen, kalder "det måske vigtigste klimatopmøde nogensinde". Det drejer sig om klimapanelets nyeste klimarapport, der samler op på konklusionerne fra de foregående rapporter.

Børn født i dag kan forvente eskalerende klimakatastrofer, men hvis vi sætter turbo på klimaomstillingen nu, kan meget redes, slår rapporten fast. Danmark er disse dage værter for et møde, der med udgangspunkt i rapporten skal skabe rammerne for det afgørende klimatopmøde i Dubai sidst på året.

Klassiske familieværdier lever videre i ungdommen

Vi bliver i egne spalter, hvor den danske familie fortsat er under lup. Troede du, at den nye generation markerer en deroute for klassiske familieværdier, tager du fejl. Kernefamilien og klassiske opdragelsesværdier vægtes stadigvæk højt i den danske ungdom, viser nye tal. I dagens avis kan du møde en af de unge, som drømmer om en kernefamilie.

Rasmus Paludan er blevet bandlyst fra Storbritannien

Rasmus Paludans planer om at brænde koranen af i den engelske by Wakefield er blevet stoppet. Den dansk-svenske aktivist er nemlig blevet forbudt indrejse i Storbritannien af de britiske myndigheder, der har sat ham på deres immigrationsovervågningsliste. Det skriver BBC.

Søndag havde Rasmus Paludan annonceret, at han ville brænde en koran i Wakefield ved ramadanens begyndelse, eftersom fire elever var blevet suspenderet fra en skole for at beskadige en koran.

Den japanske premiereminister er på vej til Kiev

Kinas præsident Xi Jinping har siden i går været i Rusland, hvor han har drøftet krigen i Ukraine med Ruslands præsident Vladimir Putin. Xi Jinping har slået fast, at han bakker op om Vladimir Putins præsidentskab, og at de søger en fredelig udgang på krigen. Kinas fredsplaner møder dog stor skepsis fra USA.

Og mens Xi Jinping drøfter krigen med Vladimir Putin, overrasker den japanske premierminister, Fumio Kishida, ved at flyve til Kiev for at møde den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, som han udtrykker "urokkelig" opbakning til. Det skriver CNN.

Randers-robotter skal få ramt på rågerne

Vi forlader stormagternes skakspil for nu, og runder dagens morgensamling af med en robot-mod-natur-konflikt i østjyske Randers. Rågen er i manges optik en møgirriterende fugl, for de samler sig i hobetal, skriger og spreder deres afføring over det hele. Og så er de svære at komme af med.

Men i Randers har de tænkt ud af boksen. Robotter, der imiterer lyde af råger på flugt, skal nemlig sprede rædsel blandt de chikanerende spurvefulge og få dem til at flygte udad af byens boligområder. Det skriver TV2.