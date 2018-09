Mere effektiv stressbehandling breder sig i flere kommuner

Flere kommuner har succes med en metode, der skal give mere effektiv hjælp til danskere, der rammes af stress.

En målrettet hjælp til stressramte danskere har vist sig så effektiv, at den nu er blåstemplet af Sundhedsstyrelsen og breder sig i flere kommuner.

Metoden "Åben og Rolig" er udviklet på Københavns Universitets Center for Psykisk Sundhedsfremme i samarbejde med Harvard University.

De seneste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viste, at hver fjerde dansker har højt stressniveau. Tallet stiger år for år.

33-årige Søren Lynggaard fra Aalborg er procesingeniør i en produktionsvirksomhed. Da han blev ramt af stress, var han heldig at få en plads på kommunens "Åben og Rolig"-kursus.

Kursets ni uger sammen med andre stressramte har på kort tid bragt ham på ret køl. Blandt andet var han glad for, at man selv skal gøre en indsats.

- Inden var jeg udbrændt og modløs og sygemeldt. Nu er jeg raskmeldt. Jeg føler, jeg er et helt andet sted og har lyst til at arbejde igen, siger han.

Over 3000 stressede danskere i Aalborg og Københavns kommuner er de seneste fem år gratis henvist til behandling med metoden.

Den er udviklet af sundhedspsykolog og stressforsker Christian Gaden Jensen og baseret på forskning.

Siden er Odense, Mariagerfjord, Skanderborg og Solrød kommuner fulgt efter, og flere er på vej.

Kommunale stressbehandlingstilbud af høj kvalitet har været en mangelvare. Ifølge en opgørelse for Center for Psykisk Sundhedsfremme i 2016 havde under hver tredje kommune specifikke tilbud målrettet borgere med stress.

- Samtidig er mange eksisterende tilbud ofte ikke baseret på forskning og evidens, siger Christian Gaden Jensen, der leder Center for Psykisk Sundhedsfremme på Københavns Universitet.

- Det skyldes nok allermest økonomi. Men stress koster samtidig samfundet et tocifret milliardbeløb hvert år.

- Og de danske kommuner bliver mere opmærksomme på stresstilbud af høj kvalitet, og vi tror, at pengene vil komme mange gange ind igen og formentlig allerede inden for bare et år, siger han.

