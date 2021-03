Mere end 100.000 har tirsdag bestilt tid hos frisøren

Mandag fik alle landets frisører grønt lys til snart at kunne genåbne. Det har givet rekordmange bookinger.

Der har tirsdag været stor interesse for at bestille tid til frisøren, efter at der mandag blev givet grønt lys til en genåbning for alle landets frisører.

Ifølge tal fra bookingsystemet Hairtools, der benyttes af 1500 frisørsaloner landet over, har mere end 100.000 personer tirsdag booket tid til en klipning.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra softwarefirmaet EG, der ejer Hairtools.

De mere end 100.000 tidsbestillinger er blevet foretaget på under 24 timer, og det er samtidig rekord. Antallet slår således med længder de tal, som frisørerne oplever i højsæsoner som blandt andet julen.

Den rekordstore interesse for at bestille tid hos frisøren kommer, efter at alle Folketingets partier - på nær et - mandag blev enige om en langsigtet plan for genåbningen af landet.

I den plan kan alle landets frisører fra 6. april igen tage imod kunder. Det vil dog ske med krav om, at man kan fremvise en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel, eller dokumentation for, at man har haft sygdommen eller er blevet vaccineret.

På Bornholm har frisørerne kunnet holde åbent siden 1. marts på grund af lav smittespredning på øen.

/ritzau/