Mere end halvdelen af alle kommuner skal spare næste år

Rundt omkring forhandler kommunalbestyrelserne lige nu budgetter på plads for 2024, og i mere end halvdelen af kommunerne er der tale om en spareøvelse.

Det viser en rundspørge, som Politiken har foretaget blandt landets 98 kommuner.

65 har svaret, og i 53 af tilfældene - svarende til 82 procent af besvarelserne - har meldingen været, at der skal spares på velfærden for at få budgettet til at hænge sammen.

Det gælder blandt andet i Aalborg, hvor der skal skæres udgifter for 100 millioner kroner og i Silkeborg, hvor man er på jagt efter besparelser på 78 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er blandt andet det specialiserede socialområde, som blandt andet dækker over udsatte unge, handicappede og psykisk syge, der tynger budgetterne.

Regeringen har sat 650 millioner ekstra af til kommunerne på finansloven, og mere skal kommunerne ikke forvente at få.

Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til Politiken:

- Vi bruger stort set alle de penge på velfærd, vi kan, inden for det at have en økonomisk ansvarlig finanslov. Hvilket er vigtigt, for ellers risikerer vi jo, at inflationen igen stiger, og så taber både kommunerne, borgerne og os alle sammen, siger han.

Jeppe Bruus afviser også at aflyse nogle af de skattelettelser på fem milliarder kroner, som er aftalt i regeringsgrundlaget.

/ritzau/