Mere end hver anden mellem 18 og 21 bor hos deres forældre

Antallet af 18-21-årige, der bor hos mindst én af deres forældre, er steget med mere end 12 procent på ti år.

De unge bliver boende hos deres forældre i længere tid end før.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse, efter at det har undersøgt, hvornår folk at flytte hjemmefra.

For de 18-21-årige er andelen af dem, der stadig bor med mindst én af deres forældre, steget med mere end 12 procent siden 2011. De udgør dermed 64 procent - eller næsten to tredjedele - af de unge i den aldersgruppe.

Professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet Søren Leth-Petersen peger på, at manglen på billige boliger i de store byer kan være en årsag til, at flere bor hjemme.

- Efterspørgslen på boliger er meget større end udbuddet. Så stiger prisen på de boliger, der passer til unge mennesker i den alder, siger han.

Og det er nemlig ikke så simpelt at bare bede de unge om at flytte til Ikast eller Fåborg.

- Jeg vil tro, at det, der holder folk omkring de store byer, er, at det er der, de store uddannelsesinstitutioner ligger, og det er de uddannelser, som de fleste gerne vil ind på.

- Hvis der er en større søgning mod de store byer, så skabes denne her situation, medmindre boligmassen, der er relevant for de unge, udvides, siger Søren Leth-Petersen.

For folk, der kommer fra de store byer, er det heller ikke nemt at få dem til at flytte væk fra byen.

- Folk har måske nogle netværk, de gerne vil bevare. Derfor er de måske ikke så villige til at flytte væk fra storbyområderne, siger Søren Leth-Petersen.

I statistikken for aldersgruppen 18 til 21 er det især de hjemmeboende 20-årige, der giver udslag. Her er det 22,9 procent flere, der bor hjemme, end hvis man sammenligner med for ti år siden.

For de 20-årige er det 59 procent, der stadig bor hjemme hos deres forældre. I 2011 var det tilsvarende tal 48 procent.

/ritzau/