Mere end hver ottende sygeplejerske på hospital forlod jobbet på et år

Omkring 4600 ud af knap 35.000 svarende til 13,3 procent af sygeplejersker i sygehusvæsnet forlod deres stilling mellem november 2021 og 2022.

Det viser en ny analyse udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed.

Endnu værre står det til med at fastholde social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde.

Her var afgangsprocenten i samme periode 19,5 procent. Det svarer til omkring 12.500 ud af lidt over 64.000 ansatte inden for området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afgangsprocenten er særligt høj blandt ufaglærte social- og sundhedspersonale, lyder det i analysen.

Tallene fra de nye analyser af Sundhedsministeriet er baseret på tal fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor (KRL).

I analysen ses det også, at afgangsprocenten blandt sygeplejersker har været på over ti procent siden 2017. Men i perioden fra 2020 til 2022 er den steget med 2,5 procentpoint.

- Stigningen mellem 2020-2022 i afgangsprocenten kan hænge sammen med, at der mellem 2020 og 2022 har været en covid-19-pandemi, lyder det i analysen.

- Det kan muligvis også være et udtryk for udfordringerne med manglende arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, men det kan også hænge sammen med sygeplejerskestrejken i 2021 eller den utilfredshed blandt sygeplejersker, som strejken repræsenterede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Analysen påpeger også, at afgangsprocenten ikke nødvendigvis hænger sammen med udviklingen i antal ansatte, da den i så fald skal holdes op mod tilgangsprocenten.

Blandt de afgående sygeplejersker i perioden har 20 procent af dem efterfølgende fået job i det private.

19 procent falder under kategorien "øvrig afgang", der dækker over eksempelvis personer på barselsdagpenge, ulønnet orlov eller selvforsørgende.

/ritzau/