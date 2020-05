Mere end hver tredje familie holder øje med aktiviteten

Aktivitetsmålere såsom ure er langt fra forbeholdt idrætsfolk. Mange danske familier har taget urene til sig.

For at holde skarpt øje med ens bevægelser i løbet af dagen er der mange, der bruger en aktivitetsmåler som eksempelvis et ur.

De er nu blevet så populære, at mere end hver tredje familie har en eller anden form for aktivitetsmåler. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra at 30 procent af familierne i 2018 havde en aktivitetsmåler, herunder et ur, er det siden steget til 37 procent i år.

I alt er der 968.000 familier, der i dag har en aktivitetsmåler. For to år siden var det 768.000 familier.

Aktivitetsmålere som eksempelvis aktivitetsure benyttes af flere kondiløbere til at registrere, hvor hurtigt og hvor langt man løber.

Målerne benyttes dog også i stort omfang til at registrere ens aktivitet i løbet af en arbejdsdag.

Nogle ure kan således fortælle, hvis man har været stillesiddende og derfor bør bevæge sig lidt.

/ritzau/