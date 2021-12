Mere højspændt end nogensinde: Her vender Borgen tilbage

Kampen om magten er hårdere end nogensinde, når Birgitte Nyborg vender tilbage til skærmen - næsten ti år efter at det hidtil sidste afsnit af DR-dramaet "Borgen" blev sendt.

Den længe ventede fjerde sæson, som bærer undertitlen "Riget, magten og æren", får premiere på DR1 og DRTV den 13. februar. Derefter kan den ses på streamingtjenesten Netflix.

Det annoncerer DR i en pressemeddelelse.

- "Borgen" er virkelig DR-arvesølv. Derfor er det også en sand fornøjelse, at vi nu igen kan glæde os til at følge Birgitte Nyborg i hendes forsøg på at balancere både at holde fast i magten og sig selv, siger DR's fiktionschef, Henriette Marienlund, i pressemeddelelsen.

- I "Borgen - Riget, magten og æren" mærker man med al tydelighed, hvad de valg, man træffer i magtens centrum, koster på det personlige plan.

Når vi møder Birgitte Nyborg igen, er hun nyudnævnt udenrigsminister.

Serien skydes i gang, da et boreselskab pludselig finder olie i Grønland. En begivenhed, der bliver begyndelsen på det, der i løbet af seriens otte afsnit udvikler sig til en international kamp om Arktis.

Medierne dækker udviklingen tæt. Journalisten Katrine Fønsmark - som igen spilles af Birgitte Hjort Sørensen - er siden sidst blevet nyhedschef for en landsdækkende tv-station.

Her får hun testet sin upartiskhed over for Birgitte Nyborg, som hun i sin tid var pressechef for.

Der er også gensyn med Lars Knutzon som Birgitte Nyborgs mentor og ven Bent Sejrø, Søren Malling som Torben Friis og Lars Mikkelsen som Søren Ravn.

Også Signe Egholm Olsen vender tilbage som Anne Sophie Lindenkrone, Peter Mygind som Michael Laugesen og Mikael Birkkjær som Birgitte Nyborgs eksmand, Philip Christensen.

Der kommer også en række nye ansigter på "Borgen".

Mikkel Boe Følsgaard får en central rolle som souschefen Asger Holm Kirkegaard, der arbejder tæt sammen med Birgitte Nyborg.

Blandt de øvrige skuespillere, som får afgørende roller i fjerde sæson, er Simon Bennebjerg, Johanne Louise Schmidt, Magnus Millang og Özlem Saglanmak, afslører DR.

/ritzau/