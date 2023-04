Mere landbrugsjord tages ud af drift til gavn for klimaet

Det sidste halve år er det gået markant hurtigere med udtagning af lavbundsjorde, som skal være med til at reducere udledningerne af drivhusgasser i Danmark.

Der er nu igangsat udtagning af 30.361 hektar lavbundsjorde, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til september 2022. Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Igangsat udtagning betyder dog blot, at der er indsendt en ansøgning fra landbrugernes side og en forundersøgelse er gået i gang. Kun 4063 hektar er under konkret udtagning.

Den politiske målsætning er at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde inden 2030. Der er dermed et stykke op til målsætningen endnu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) kalder udtagning af lavbundsjorde for en af "nøglerne til at realisere den vigtige grønne omstilling af dansk landbrug".

- Det er en kompliceret, ambitiøs, men også nødvendig målsætning. Jeg er derfor meget glad for, at de helt nye lavbundstal vidner om en markant fremgang på næsten en fordobling på bare et halvt år.

- Der er stadig lang vej endnu, og fra regeringens side kommer vi til at kæmpe hårdt for, at vi når helt i mål, siger Jacob Jensen i meddelelsen.

Blandt andet forventer han "meget snart" en afklaring på "den såkaldte paragraf 3-problematik", der handler om et forbud mod at gødske, sprøjte og pløje i visse arealer.

- Og dermed den usikkerhed om kompensationsgrundlaget i ordningerne, der i lang tid har medført, at mange projekter er gået i stå, siger ministeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lavbundsjorde er dannet af vådområder som moser og våde enge og indeholder meget kulstof. Dyrkes der på en lavbundsjord, vil kulstoffet blive frigivet til atmosfæren.

Ved at udtage lavbundsjorde tager man landbrugsjorde ud af drift, så udledningen reduceres.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er cirka syv procent af Danmarks landbrugsareal på lavbundsjorde, men de jorde står til gengæld for halvdelen af landbrugets samlede CO2-udledning.

En ekspertgruppe er også nedsat for at finde nye forslag til, hvordan der kan udtages lavbundsjorder i landbruget. Dens første anbefalinger skal komme i løbet af 2023.

/ritzau/