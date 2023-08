Mere ustadigt sensommervejr: Ugen begynder med tåge og byger

De sidste dage i august bliver præget af ustadigt vejr med både tåge, byger og solskin og temperaturer lige under 20 grader.

Det fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Hun giver mandag morgen en opsummering af, hvilket vejr der venter danskerne i den nye uge.

- Der er ikke så meget opløftende at sige om ugens vejr. Det ustadige sensommervejr fortsætter desværre, siger hun.

Det pæneste vejr ventes at lægge sig over landet mandag eftermiddag og tirsdag. Men inden solen kommer frem mandag, vil der være tåge i flere dele af landet og spredte regnbyger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vinden er svag til jævn og kommer fra vest.

Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader både mandag og de efterfølgende dage.

- Tirsdag bliver egentligt en rimeligt pæn dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byger. Men allerede sidst på eftermiddag begynder skyerne at trække sig sammen, siger Trine Pedersen.

Natten til onsdag kommer et regnvejr ind fra syd, som ventes at ramme den østligste del af Danmark.

Bornholm bliver ramt og måske også dele af Sjælland. Det er dog mandag morgen uklart, hvor omfattende regnvejret bliver.

Onsdag kan man til gengæld være rimeligt sikker på at få vand fra oven, uanset hvor i landet man befinder sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Onsdag er nattens regnvejr forsvundet, men så kommer der et andet regnvejr ind fra vest, som breder sig til hele landet. Og det går onsdagen så med, siger meteorologen.

Torsdag bliver præget af vestenvind og spredte byger.

- Jeg tror ikke, at nogen slipper for at få en byge forbi i løbet af dagen, siger Trine Pedersen.

Fredag får solen formentlig lidt mere plads.

- Hen mod slutningen af ugen bliver det mere stabilt med mere plads til solen, lyder det fra meteorologen.

/ritzau/