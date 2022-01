Messerschmidt afviser debat med andre formandskandidater

Morten Messerschmidt afviser over for TV 2 en udfordring fra Martin Henriksen til en direkte debat.

Der bliver ingen debat mellem Dansk Folkepartis politiske næstformand, Morten Messerschmidt, og de andre formandskandidater. Messerschmidt oplyser til TV 2, at han ikke ønsker at stille op til en sådan debat.

Dansk Folkeparti skal 23. januar have ny formand. Midnat til lørdag udløb fristen for formandskandidater til at melde sig med det tilstrækkelige antal stillere i ryggen.

Det har fire kandidater gjort. En af dem er Morten Messerschmidt.

Derudover stiller to medlemmer fra partiets hovedbestyrelse op, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen, samt det tidligere medlem af hovedbestyrelsen Erik Høgh Sørensen.

Martin Henriksen, der også tidligere har været partiets udlændingeordfører i Folketinget, udfordrede før nytår Morten Messerschmidt til en direkte duel.

- Det vil være oplagt, at vi diskuterer med hinanden i stedet for at diskutere igennem pressen, sagde Henriksen til TV 2 dengang.

Men den invitation kommer Messerschmidt ikke til at tage imod. Han fortæller TV 2, at han ikke har tillid til, at der kan afvikles en almindelig politisk debat.

Det bygger han på, at det seneste halve år i partiet efter hans mening kan beskrives som et "rent mediecirkus".

Som eksempel nævner han partiets årsmøde i september. Her var der ifølge Messerschmidt "en uhyre mængde palaver".

Ved årsmødet var alle tre Messerschmidts modkandidater til formandsposten på valg til partiets hovedbestyrelse. Forud for årsmødet var Martin Henriksen og Erik Høgh Sørensen medlemmer af partiets hovedbestyrelse.

De stillede begge op til genvalg, mens Merete Dea Larsen også ville vælges ind i hovedbestyrelsen.

På årsmødet holdt Martin Henriksen en tale, hvor han blandt andet talte dunder mod en blødere linje i partiets udlændingepolitik.

Talen vakte en tydelig reaktion fra tidligere partiformand Pia Kjærsgaard, der sad og rakte tomlen ned undervejs.

Henriksen sluttede blandt andet sin tale med at sige:

- I kender min linje. Den er ikke længere velkommen i partiet. Derfor er jeg spændt på, hvor mange stemmer, jeg får.

Han endte med at blive den kandidat til hovedbestyrelsen, der fik flest stemmer. Også Merete Dea Larsen blev valgt, mens Erik Høgh Sørensen ikke opnåede genvalg.

/ritzau/