Messerschmidt afviser Thulesen: Jeg kan godt blive formand

Næstformand Morten Messerschmidt (DF) går i rette med afgående formand Kristian Thulesen Dahl i sagen om formandsvalget.

Ifølge Thulesen Dahl kan Morten Messerschmidt og Peter Kofod i praksis ikke stille op som makkerpar.

Det mener Morten Messerschmidt dog ikke er et problem uden løsning.

- Når jeg allerede melder ud, at jeg betragter Kofod som den naturlige nummer to, så er det klart, at det finder vi en løsning for, siger han til Ritzau.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl kan makkerparret ikke stille op, fordi Peter Kofod ikke kan blive politisk næstformand for partiet, så længe han ikke sidder i Folketinget.

Det er imod partiets vedtægter, og dem kan man ikke nå at lave om inden et ekstraordinært årsmøde i januar, hvor der skal vælges ny formand.

- Jeg må bare lige minde Kristian og andre gode folk om, at da man lavede formandsskiftet fra Pia Kjærsgaard til Kristian Thulesen Dahl, var det heller ikke den politiske næstformand, der tog over. Alligevel var der ikke nogen, der bestred, at det var Kristian, der skulle tage den, siger Messerschmidt.

Morten Messerschmidt og Peter Kofod ønsker, hvis de skulle blive valgt som formand og næstformand, at opdatere vedtægterne på det ordinære årsmøde i september næste år.

Men Morten Messerschmidt mangler stadig at få afgjort en ankesag i landsretten. Han blev dømt ved Retten i Lyngby for svig med EU-midler. Sagen er først færdig i Østre Landsret til februar.

Morten Messerschmidt risikerer at blive smidt ud af Folketinget, hvis landsretten skulle stadfæste dommen.

Men sker det, kan der findes en løsning, så Peter Kofod kan overtage fra ham, selv om Kofod ikke sidder i Folketinget, mener han.

- Om det er, at man i en mellemperiode udnævner ham til en form for politisk leder eller andet, det ser vi til den tid, men jeg er helt enig i, at vedtægterne har brug for et tjek, og det lægger vi op til, siger Messerschmidt.

Inden Morten Messerschmidt meldte ud, at han ville stille op til formandsposten, sagde han, at han ikke vil stille op, hvis Inger Støjberg gør.

Det gælder stadig, lyder det.

- Der kommer ikke noget kampvalg mellem Inger Støjberg og mig, siger han.

/ritzau/