Dansk Folkepartis formand håber at kunne beholde de seks mandater, som partiet har i Folketinget i dag.

Messerschmidt betragter seks mandater som succes efter et valg

Dansk Folkepartis folketingsgruppe er mere end halveret siden sidste valg, og for partiets formand er succeskriteriet, at det som minimum lykkes at beholde de seks nuværende mandater, når valgresultatet gøres op.

- Jeg er jo helt opmærksom på meningsmålingerne, og jeg håber på, at vi kan fastholde status quo på seks mandater, siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, om sine forventninger til valget.

- Kan vi gå lidt frem, så er det også rart. Men det vigtigste er jo, at vi får en parlamentarisk situation, hvor jeg kan omsætte de mandater til indflydelse. Det er jo ikke sjovt bare at stå ovre i hjørnet.

Dansk Folkeparti ligger i meningsmålingerne langt under valgresultatet i 2019.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter foretaget for Ritzau, står partiet til at få 3,3 procent af stemmerne. Det rækker til seks mandater.

Ved valget for godt tre år siden fik partiet 8,7 procent af stemmerne og 16 mandater.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere på dagen udskrevet valg, som skal afholdes tirsdag den 1. november.

Hun sagde samtidig, at hun ikke længere går til valg på at fortsætte den socialdemokratiske etpartiregering, men derimod ønsker en regering over midten.

Det er indtil videre blevet afvist af partierne i blå blok. Også Morten Messerschmidt afviser tanken og vil ikke støtte en regering over midten. Han kalder det et "fatamorgana".

- I blå blok har vi seks partier, som alle sammen kan med hinanden, og sagtens kan sidde i regering med hinanden.

- I den anden blok har Mette Frederiksen allerede udpeget to partier, som hun ikke kan sidde i regering med. Nemlig Enhedslisten og De Radikale. Hvad med at hun startede med sine egne.

Morten Messerschmidt har endnu ikke svaret på, hvem af de blå statsministerkandidater som Dansk Folkeparti vil pege på.

Det afgørende bliver, hvilke konkreter løfter som Dansk Folkeparti kan få fra de to kandidater.

/ritzau/