Messerschmidt: Det har været en ensom kamp for et nej

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, er ikke i tvivl om, at mange har stemt ja til at afskaffe EU-forbeholdet, fordi de har været påvirket af krigen i Ukraine.

- Men sådan er virkeligheden, siger Morten Messerschmidt i en tale, efter at han er ankommet til Christiansborg.

Valgstedsmålingerne fra både TV2 og DR viser, efter at valgstederne er lukket, at et tydeligt flertal har stemt ja til at afskaffe forbeholdet.

Dansk Folkeparti har kæmpet for at bevare forbeholdet. Det samme har Nye Borgerlige og Enhedslisten.

Morten Messerschmidt siger, han er stolt over den valgkamp, som hans parti har ført. Men skuffet over de andre nejpartier.

- Jeg er fristet til at sige, at hvis de partier, som har støttet et nej, havde været lige så fantastiske, som I er, var resultatet blevet et andet. Det er den skinbarlige virkelighed, siger han.

- Det har været en ensom kamp for Dansk Folkeparti.

Uanset afstemningens resultat pointerer Morten Messerschmidt dog, at "det er godt og rigtigt", at danskerne har talt.

- Men den virkelighed, vi nu står over for, er, at nu skal vi holde øje med, hvordan ja-partierne forvalter deres ansvar, de har påtaget sig i aften, siger Messerschmidt.

- Vi vil være der som en frisk augusthveps, første gang de svigter, siger han med henvisning til, at hvepsene er mest aggressive sidst på sommeren.

Helt konkret vil Morten Messerschmidt bede Folketingets ledelse om, at der hvert år kommer en årlig debat og status i forhold til Danmarks militære engagement i EU.

Det vil han allerede gøre torsdag morgen.

- Det er den tredje afstemning om et EU-forhold i Danmark. Første gang om euroen blev det et nej. Anden gang om retsforbeholdet blev det et nej. Og nu tyder det på, at det bliver et ja, siger han.

/ritzau/