Messerschmidt: Dommer må have fået hjælp til sletning

Dommeren, der dømte Messerschmidt skyldig, må have fået hjælp til at slette opslag, siger Messerschmidt.

Morten Messerschmidt (DF) siger i retten, at dommeren fra Retten i Lyngby må have fået professionel hjælp til at slette facebookprofil og -opslag.

Det siger Morten Messerschmidt i Østre Landsret. Her ønsker han, at dommeren fra Retten i Lyngby bliver erklæret inhabil på grund af en lang række likes og kommentarer på sociale medier, der kan tolkes som kritiske over for ham og Dansk Folkeparti.

Dommeren slettede sin profil på det sociale medie, efter at dommen var afsagt, og et like på Facebook havde fået opmærksomhed.

- I takt med at folk søgte efter opslag og likes fra dommeren, begynder de at forsvinde. Og jeg mener, at det må være sket med professionel hjælp.

- Normalt er det svært at slette sine spor. Så effektiviteten og hurtigheden af sletningen betyder, at det umuligt kan være en lægmand, der har sørget for sletningen, siger Morten Messerschmidt.

Ved Retten i Lyngby blev Morten Messerschmidt dømt af en enig ret for EU-svig og dokumentfalsk. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel.

Kort efter dommen kom det dog frem, at dommeren i sagen efter domsafsigelsen havde liket et opslag på Facebook, der kan tolkes som kritisk over for Morten Messerschmidt.

Det opdagede Morten Messerschmidt og forklarer, at han efterfølgende begyndte at indsamle flere tilfælde.

- Den 14. august - efter dommen - fik jeg en henvendelse fra Ekstra Bladet. Det er ikke et medie, jeg har et venskabeligt forhold til. Men de gjorde mig opmærksom på dommerens like på et opslag fra Søren Pind (tidligere folketingsmedlem og minister for Venstre, red.).

- Det satte en bevægelse i gang blandt flere, der søgte på dommerens profil og sendte tingene ind. Så samlede jeg ind, siger Morten Messerschmidt.

Dommeren har forklaret, at hans like skal ses generelt. Og at han slettede sin profil, fordi der kom utroligt mange henvendelser på sociale medier, efter at historien kom frem.