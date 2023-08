Partier langer ud efter Ellemann efter ministerskift

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, mener, at Jakob Ellemann-Jensen løber fra ansvaret i sit ministeriebytte med Troels Lund Poulsen.

Han synes desuden, at det er en tendens, der breder sig.

- Når en minister får en dårlig sag eller har problemer, så kan man bare lige lave en fiks rokade med en anden minister.

- Og på den måde undslippe at skulle stå til regnskab over for Folketinget.

Ellemann var indtil tirsdag forsvarsminister. Det er Troels Lund Poulsen nu blevet, mens Ellemann er blevet økonomiminister.

DF-formanden pointerer, at Jakob Ellemann-Jensen nu ikke længere kan blive hevet i samråd eller spurgt skriftligt ind til sagen om indkøb af israelsk artilleri.

- Det var derfor, at Dansk Folkeparti sidste år stillede forslag om, at hvis en minister stadig er del af den samme regering, så skal vi stadig kunne stille spørgsmål. Også fra tidligere ansvarsområder, siger Morten Messerschmidt.

Forsvarsordfører for SF Anne Valentina Berthelsen mener, at rokaden svækker muligheden for at komme til bunds i sagen om de israelske våbenindkøb.

- At man skifter minister igen skaber kaos i ministeriet, og det gør vores mulighed for at få svar på spørgsmål dårligere, siger hun og tilføjer:

- Hvis en mand, der bejler til at blive statsminister, ikke mener, at han kan få greb om Forsvarsministeriet i en sag som den her, så ved jeg ikke, hvem der kan. Det synes jeg, er tankevækkende.

Elbit-sagen handler om køb af våben fra israelske Elbit, hvor en forkert deadline for indgåelse af en købsaftale er blevet oplyst til Folketinget. Det har kostet Forsvarsministeriets nu tidligere departementschef, Morten Bæk, jobbet.

Den sag skal underlægges en uvildig undersøgelse, men Ellemann sagde tidligere tirsdag, at han intet havde at skjule.

- Hvad angår min egen rolle, har jeg intet at skjule nogen steder. Jeg har viderebragt de oplysninger til Folketinget, jeg har fået af mit system, sagde Ellemann-Jensen tirsdag morgen til et pressemøde.

