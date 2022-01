Messerschmidt er ked af at rivalen Henriksen dropper valg

Den nyvalgte formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, er "rigtig ked af", at Martin Henriksen, der tabte formandsvalget i søndags, har meddelt, at han ikke stiller op til næste folketingsvalg.

- Jeg synes, at Martin som udlændingeordfører, men også efter at han ikke blev genvalgt til Folketinget (i 2019, red.), har bidraget med nogle spændende tanker.

- Både på udlændingeområdet og i forhold til, hvordan man får den nationale sag aktiveret. Så jeg håber, at den håndsrækning, jeg har sendt ham allerede, at den vil han tage imod, og at vi så i fællesskab kan finde på noget, siger Messerschmidt.

Han vandt formandsvalget søndag i Herning ved partiets ekstraordinære årsmøde foran Henriksen og Merete Dea Larsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Før, under og efter formandsvalget har der været ondt blod mellem Henriksen og Messerschmidt.

Henriksen har flere gange udtalt, at han regner med at blive sparket ud af DF med Messerschmidt som formand. Det har Messerschmidt afvist, og det gør han fortsat.

Men Henriksen har omvendt udtalt, at han ikke stoler på det, Messerschmidt og formandens støtter siger, fordi de ifølge Henriksen de seneste år har forsøgt at presse ham ud.

Til TV 2 Øst har Henriksen begrundet, hvorfor han ikke stiller op til folketingsvalget om senest halvandet år.

- Jeg kan ikke stille op til Folketinget, som tingene er nu. Det ville være en anelse for falsk.

- Som folketingskandidat og som folketingsmedlem skal man til enhver tid kunne forsvare formanden i stort og småt. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til, og det bliver jeg nødt til at tage konsekvensen af.

DF har valgt ny formand, efter at Kristian Thulesen Dahl som konsekvens af et dårligt kommunalvalg i november valgte at trække sig.

Her blev Henriksen i øvrigt valgt ind i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Han sidder ligeledes i DF's hovedbestyrelse.

Henriksen kan over for TV 2 ØST ikke afvise, at det på sigt vil blive til et farvel til DF.

/ritzau/