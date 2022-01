Messerschmidt er ny formand for Dansk Folkeparti

Det blev en overbevisende sejr for Morten Messerschmidt, der i første runde fik mere end 60 procent af stemmerne og kan kalde sig ny formand for Dansk Folkeparti.

Det står klart søndag eftermiddag, hvor Dansk Folkepartis 825 delegerede har valgt en ny formand.

- Der kommer nu en tid, hvor vi skal hele vores parti, hvor vi skal samle vores parti, og hvor der vil være plads til alle.

- Der vil ikke komme nogen repressalier for, hvad der er sket i den tid, der er gået, nu skal vi sammen fremad, siger Messerschmidt fra talerstolen.

Kandidaterne har selv kaldt valgkampen for uskøn, men ifølge partistifter Pia Kjærsgaard (DF) var det for blidt et ord at bruge.

/ritzau/