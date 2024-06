Messerschmidt er overbevist om at få et mandat til EU-modstand

DF-formand Morten Messerschmidt kan ikke forestille sig, at danskerne vil have et Europa-Parlament uden EU-modstand.

Derfor tror han absolut, at Dansk Folkeparti får et mandat ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Det siger Messerschmidt i Ordruphallen i Charlottenlund nord for København søndag formiddag, hvor han selv skal afgive sin stemme.

- De her dage betyder noget særligt for mig. For 15 år siden blev jeg for første gang valgt til Europa-Parlamentet, for ti år siden slog vi alle rekorder, og jeg er sikker på, at vi i dag vil se et Dansk Folkeparti med et stærkt mandat i ryggen, siger Morten Messerschmidt.

Dansk Folkeparti har i meningsmålinger gennem længere tid ligget på vippen til at få ét mandat.

Men det koncentrerer Morten Messerschmidt sig ikke om. Han tror, dagen kan komme til at overraske, lyder det.

- Vi har været optaget af det politiske, og det tror jeg egentlig, at de fleste danskere er, siger han.

Partiet bryster sig af på sin hjemmeside at være det eneste EU-kritiske parti på stemmesedlen.

Alligevel mener formanden, at flere partier, som egentlig siger ja til EU, fremstiller sig selv som EU-kritikere.

Han fremhæver Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance.

- DD og LA stemmer ja til 90 procent af regeringens politik, men de fremstiller sig som EU-kritiske.

- Jeg tror i virkeligheden, at mange vælgere forestiller sig, at de får en EU-kritisk stemme der, siger Messerschmidt.

Ved en folkeafstemning for to år siden sagde en tredjedel af danskerne nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Derfor lægger Messerschmidt til grund, at en tredjedel af danskerne er imod EU.

- Hvis bare halvdelen af dem stemmer på mig i dag (søndag, red.), så er det en rigtig god dag, siger han, selv om han personligt ikke selv står på stemmesedlen.

Det er nuværende medlem af EU-Parlamentet Anders Vistisen, der er spidskandidat for Dansk Folkeparti.

Majbritt Birkholm følger efter, mens Vistisens politiske rådgiver, Tobias Weische, er nummer tre.

DF har et ønske om, at Danmark på sigt skal forlade EU. Men indtil da har DF plads i gruppen Identitet og Demokrati (ID), som har et EU-kritisk syn.

Blandt partiets mærkesager er permanent grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Derudover vil DF arbejde for, at det suverænt er Folketinget og ikke EU, der beslutter, hvem der kan få danske velfærdsydelser.

DF vil desuden stoppe en yderligere udvidelse af EU. Partiet ønsker derfor ikke, at et land som Tyrkiet får medlemskab.

