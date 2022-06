Messerschmidt fastholder tilbud til Thulesen Dahl trods afvisning

Formand Morten Messerschmidt (DF) rækker en udstrakt hånd til sin forgænger Kristian Thulesen Dahl, der ikke vil genopstille for partiet ved næste folketingsvalg.

Således er Thulesen stadig i spil til at blive skatteordfører, hvis han skulle ønske det.

- Ja, det kan jeg ikke se, at der skulle være noget til hinder for, siger han kort på Folkemødet på Bornholm.

Kristian Thulesen Dahl meddelte fredag morgen over for Radio4, at han ved næste valg ikke vil genopstille for Dansk Folkeparti, som han var med til at stifte i 1995.

Efter flere dårlige valg for partiet valgte han at træde tilbage som formand efter kommunalvalget i november 2021. I stedet blev Messerschmidt valgt, men det udløste, at seks medlemmer forlod partiet.

Kristian Thulesen Dahl har været i spil til posten som skatteordfører, men er ikke ovenud begejstret for tilbuddet.

Det står dog stadig ved magt trods Thulesens udmelding ifølge Messerschmidt.

- Der kan jo potentielt være et helt år til et folketingsvalg. Jeg synes, at Kristian har åbenlyse kvaliteter, som passer godt ind i det hold, som jeg gerne vil sætte for Dansk Folkeparti.

- Hvis han har lyst til stadig at spille en større rolle, så står tilbuddet ved magt, siger Morten Messerschmidt.

Kristian Thulesen Dahl har ikke lagt sig fast på, om han genopstiller til næste folketingsvalg for et andet parti eller vil indgå i et partisamarbejde med den tidligere udlændingeminister for Venstre Inger Støjberg.

Messerschmidt mener dog ikke, at det kan tolkes sådan, at Thulesen holder muligheden åben for et andet parti.

- Det har jeg ikke hørt ham sige, i hvert fald ikke over for mig, siger Messerschmidt.

Spørgsmål: Det har han sagt i radioen?

- Jo, man lad os lige se, hvad der sker. Han har egentlig været helt fair i sin tilgang for det her over for mig. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at han har valgt det her, for jeg havde håbet, at han blev i Dansk Folkeparti, siger Messerschmidt.

Spørgsmål: Kan man være medlem af DF og ikke vil stille op?

- Man skal ikke være medlem af et parti mod sin vilje, siger Messerschmidt.

/ritzau/