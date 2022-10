Messerschmidt forstår ikke V og LA's kovending i tørklædedebat

- Venstre vil give ældre lov til at afvise hjemmehjælpere med tørklæde.

Sådan lød det i et tweet fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, tirsdag eftermiddag, efter at han og de øvrige fem partiledere i blå blok havde holdt fælles pressemøde om mere frit valg.

Messerschmidt havde endda tilføjet en smiley efter ordene.

På pressemødet blev blandt andre Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen bedt om at svare ja eller nej til, om ældre skal have lov til at afvise hjemmehjælpere, der bærer tørklæde. Det mener DF, at borgeren er i sin gode ret til.

Det fik en del partier på glatis, og efterfølgende har både Venstres formand og Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, eksempelvis trukket i land.

Det forstår Messerschmidt ikke noget af.

- Mig bekendt er der masser af muslimske kvinder, der ikke bærer tørklæde. Jeg har derfor svært ved at forstå kursskiftet, siger Messerschmidt i en skriftlig kommentar.

- For mig er det afgørende for de ældres tryghed. Det er en grænseoverskridende ting at skulle invitere en fremmed ind i sit hjem, fordi man ikke længere kan klare sig selv.

- Hvis der er nogen, der er utrygge ved det muslimske tørklæde, skal de naturligvis have mulighed for at bede om en anden medarbejder.

- Fuldstændig lige så naturligt som hvis man under hjælp til bad og intim pleje beder om, at hjælperen må være en af samme køn. Det handler om at vise hensyn til den ældre, der er i en sårbar situation, lyder det fra DF-formanden.

Ellemann-Jensen siger til Ekstra Bladet onsdag, at han har håndteret sagen skidt.

- Jeg formulerede mig dårligt i går, og jeg var ikke ordentlig skarp. Din kollega spurgte mig ovenikøbet, om jeg synes, det var et klart svar, og det hævdede jeg, at det var, men det var det jo ikke, siger Ellemann-Jensen.

På spørgsmålet - fra en journalist fra Ekstra Bladet - tirsdag svarede Ellemann-Jensen:

- Jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres tryghed - på borgerens velfærd - end på sagligheden i argumentation.

Ekstra Bladets journalist spurgte derefter, om det svar var "et ja eller et nej".

- Det er jo et ja. Hvis man som borger siger: "Her er en, som jeg af den ene, anden eller tredje årsag synes, at jeg har det skidt med". Hvis du som borger skal invitere et andet menneske ind i dit hjem, det er meget, meget grænseoverskridende for mange, sagde Ellemann-Jensen, inden han altså senere tirsdag måtte præcisere sig selv.

Et fravalg af en hjemmehjælper skal handle om kvaliteten på servicen og ikke religion, lød det efterfølgende.

/ritzau/