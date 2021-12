Messerschmidt i landsretten: Varsler ny og offensiv stil

DF-profilen bebuder, at nye lydoptagelser vil afsløre, at vidner løj i byretten i sag om svig med EU-midler.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, gør det klart, at han sammen med sin nye advokat Peter Schradieck vil føre et mere offensivt forsvar i den ankesag, som mandag starter i Østre Landsret.

- Jeg har allerede nu meldt ud, at vi vil føre en anden stil. Vi kommer til at køre et noget mere offensivt forsvar. Både i forhold til de beviser, som vil blive fremlagt, i forhold til vidneførsel og i forhold til hele attituden, siger han til TV 2 News.

I august blev Messerschmidt i byretten idømt seks måneders betinget fængsel i en sag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Men byretsdommer Søren Holm Serup kan risikere at blive erklæret inhabil i sagen, fordi han flere gange har liket kritiske opslag om Messerschmidt og Dansk Folkeparti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Messerschmidt mener selv, at dommeren har overtrådt habilitetsregler, og den første dag i Østre Landsret skal dommerne bruge på at tage stilling til, om sagen skal gå om ved byretten.

Sagen drejer sig om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Messerschmidt ansøgte om pengene på vegne af partialliancen Meld. Men hverken formelt eller reelt blev der afholdt en Meld-konference. Det fastslog en enig domsmandsret i Lyngby.

Senere er der dog dukket en gammel lydfil op, som måske kan bevise, at der har fundet en EU-konferencested i Skagen i 2015.

I interview med Berlingske bebuder Morten Messerschmidt mandag, at andre lydoptagelser vil afsløre, at flere vidner har løjet under afhøringer i byretten i Lyngby.

- Det skal vi nok komme tilbage til. Men jeg kan love jer for, at det bliver afgjort inden for forældelsesfristen, siger Morten Messerschmidt til TV 2 News, kort før første retsdag begynder.

Morten Messerschmidt har meldt sig som kandidat til posten som ny formand i Dansk Folkeparti efter Kristian Thulesen Dahl.

Formandsvalget skal afgøres på et ekstraordinært årsmøde den 23. januar.

/ritzau/