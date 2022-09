Messerschmidt i tale: Mere end nogensinde har Danmark brug for DF

I sin tale på årsmøde slår DF-formand Morten Messerschmidt på, at Dansk Folkeparti skal have en ny retning.

Trods måneder med intern uro, vælger- og medlemsflugt, så indtager Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, lørdag talerstolen ved partiets årsmøde fra Herning Kongrescenter til et stående bifald og huj.

- Danmark har brug for et nyt Folketing, og mere end nogensinde før har Danmark brug for Dansk Folkeparti, siger DF-formanden, mens salen klapper.

I månederne forinden har Dansk Folkeparti gennemlevet en svær tid. Partiet har fået ny formand, og som følge af det har 11 ud af 16 folketingsmedlemmer har forladt partiet.

Blandt dem er tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand Peter Skaarup og tidligere næstformand Søren Espersen.

Men Morten Messerschmidt vil se frem.

Han nævner i sin tale kun med meget få ord den tid, der har været forud for årsmødet - og det sker med en understregning af, at Dansk Folkeparti skal have "en ny retning" og være "et nyt" DF.

- Ikke fordi der er noget galt med det gamle, forsikrer han.

- Nu gælder der nye kampe, og det skal vi gøre på en ny måde, siger Morten Messerschmidt.

/ritzau/