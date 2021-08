Messerschmidt idømmes seks måneders betinget fængsel

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, idømmes ved Retten i Lyngby af en enig domsmandsret seks måneders betinget fængsel i en sag om svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Han er kendt skyldig i både svig og dokumentfalsk.

Morten Messerschmidt ankede på stedet dommen. Han vil frifindes, siger hans advokat i retten.

I sagen er Morten Messerschmidt dømt for at have fået EU-partialliancen Meld til at finansiere dele af Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015 med EU-penge. Det er sket ved at foregive over for EU, at der var en sideløbende EU-konference samme tid og samme sted som sommergruppemødet.

- Retten lægger vægt på, at Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der var mødeleder på sommergruppemødet, har sagt, at der ikke var en EU-konference.

- Retten finder, at der hverken formelt eller reelt har fundet en EU-konference sted. Dermed har det haft karakter af direkte støtte til Dansk Folkeparti. Det strider klart mod EU-reglerne, sagde retsformand Søren Seerup i retten.

Seerup fortæller, at retten har lagt vægt på, at Morten Messerschmidt efter sommergruppemødet fortsat "gav vildledende" informationer til EU om, hvad der var sket. Selv om han her måtte vide, hvad der var sket.

Morten Messerschmidt er også dømt for dokumentfalsk, da der er udarbejdet og i flere omgange leveret en kontrakt til EU, hvor Dansk Folkepartis sekretariatschef, Janie Nørhave, har underskrevet for Color Hotel Skagen.

Retten har ikke fundet det bevist, at Morten Messerschmidt har udarbejdet kontrakten. Men retten mener, at han har måttet være vidende om, at kontrakten var falsk, da han underskrev og videregav den til EU.

Dommen er gjort betinget på grund af sagens længde og Morten Messerschmidts "særdeles gode" personlige forhold.

Skærpende omstændigheder er, at Morten Messerschmidt længe gav forkerte informationer til EU, at bedraget er sket over for "mellemfolkelig virksomhed", og at der blev brugt et falsk dokument.

/ritzau/