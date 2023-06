Messerschmidt: For mange børn får diagnosen kønsdysfori

Fra Hovedscenen på Folkemødet valgte Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt at fokusere på ét enkelt emne i sin partiledertale.

For mange børn i den vestlige verden, men også i Danmark, får diagnosen kønsdysfori, lyder budskabet fra Morten Messerschmidt.

Og det er for nemt for unge at eksempelvis få hormonbehandling, mener han.

- For mig og Dansk Folkeparti handler det her om retten til at udvikle sig selv og ikke blive pacet ind i en forskruet tanke om, at hvis man bare får det indgreb, så bliver verden meget bedre, siger Morten Messerschmidt.

Kønsdysfori er en betegnelse for ubehaget ved, at ens egen kønsidentitet ikke stemmer overens med det køn, man er blevet tildelt ved fødslen.

Ifølge Morten Messerschmidt har der været en "fuldstændig vanvittig" udvikling i antallet af børn i Danmark, der får diagnosen.

- Meget ofte handler det om, at de har en anden diagnose, som man ikke opdager, fordi man er så forhippet på at igangsætte hormonbehandling, siger han efter sin tale.

DF-formanden mener, at der er "alt for lidt sundhedsfagligt" inde over et barns forløb. Derfor valgte han at sætte fokus på det i sin tale.

- Nu jeg havde det privilegium at få 20 minutter her, hvor det også bliver sendt i tv, og så ville jeg også give stemme til rigtig mange af de børn, der bliver svigtet, siger han.

Flere af de andre partiledere benyttede de første ti minutter af deres tid på Hovedscenen til fællessang. Men dén mulighed valgte Morten Messerschmidt ikke.

- Fordi det er der rigtig mange af de andre, der har gjort. Og jeg synes, at det her er så alvorligt et problem, at nogen skal tage bladet fra munden, siger han.

Dansk Folkeparti har tidligere foreslået at forbyde behandling mod kønsdysfori for børn og unge under 18 år.

I sin tale nævner Morten Messerschmidt en række eksempler på børn og unge, der har påbegyndt et kønsskifte og siden fortrudt.

Morten Messerschmidt mener, at børn skal beskyttes mod "voksne, som lader sig rive med og ikke tør at sige fra".

På baggrund af materiale fra Sexologisk Klinik i København beskrev Kristeligt Dagblad i april, at mellem 30 og 40 procent af de børn og unge, der ønsker at modtage behandling for kønsdysfori, har autisme.

Mellem 2016 og 2022 er omkring 1300 børn blevet udredt for kønsdysfori. Af dem er 341 blevet sendt i hormonbehandling.

/ritzau/