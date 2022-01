Messerschmidt melder fra til tv-debat mod konkurrenter

Formandskandidat Morten Messerschmidt (DF) dropper en tv-debat fredag med konkurrenterne før formandsvalget i partiet søndag.

Det siger han til TV 2.

Tv-stationen har fredag klokken 14 ellers arrangeret en debat mellem Messerschmidt og de to andre formandskandidater, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen, på TV 2 News.

- Det har været en ret beskidt valgkamp, og det er ikke blevet bedre, som vi kommer tættere og tættere på søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så jeg besluttede tidligt, at jeg ikke ville stille op i de offentlige tv-debatter. Men jeg vil gerne stille op i de debatter, hvor Dansk Folkepartis medlemmer kan stille spørgsmål og sætte rammen, siger Messerschmidt til TV 2.

Messerschmidt vil i stedet for svare på spørgsmål klokken 14 på Facebook. Henriksen og Dea Larsen deltager fortsat i debatten på TV 2 News. Altså på samme tid.

Sidste weekend deltog formandskandidaterne i en debat i DF-regi, hvor partiets medlemmer kunne stille spørgsmål.

Siden den debat meddelte Erik Høgh-Sørensen, at han droppede sit formandskandidatur for at støtte Henriksen. Dermed er der kun tre kandidater tilbage i kampen om at afløse Kristian Thulesen Dahl som formand.

Thulesen Dahl meddelte sin afgang efter partiets skuffende kommunalvalg i november. Formandsvalget finder sted søndag eftermiddag i Herning ved et ekstraordinært årsmøde.

Fredagens debat skal handle om DF's fremtid og hvilken politik, kandidaterne vil føre.

Men Messerschmidt mener ikke, at det vil handle om meget andet end personspørgsmål. Især Messerschmidt og Henriksen har bekriget hinanden over længere tid.

- Nej tak til mere mudderkast og personangreb, skriver Messerschmidt på Twitter og tilføjer med henvisning til den seneste debat fra sidste weekend:

- Det kan ikke være anderledes. Jeg gider ikke en gentagelse af det show fra i søndags..!

/ritzau/