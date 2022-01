Messerschmidt slår fast: Bliver i DF uanset udfald af formandskamp

Næstformanden vil meget gerne være formand.

Det er målet for Morten Messerschmidt (DF) før partiets ekstraordinære årsmøde i Herning søndag eftermiddag.

De to andre formandskandidater til at afløse Kristian Thulesen Dahl er Merete Dea Larsen og Martin Henriksen.

Især Henriksen og Messerschmidt har bekriget hinanden, men selv hvis det skulle glippe at blive formand, forsikrer Messerschmidt, at han bliver i partiet. Også hvis formanden hedder Henriksen til efternavn.

- Jeg har været medlem af DF i 25 år, og jeg skal bæres ud. Jeg kommer ikke til at forlade DF. Heller ikke, selv om de delegerede vælger en anden formand, siger Messerschmidt.

- Jeg synes i virkeligheden, at man ikke truer med den slags. Vi må respektere, at det er medlemmerne, som bestemmer, og måtte det gå sådan, at jeg ikke bliver formand, ja, så kommer jeg ikke til at sidde stille.

- Jeg kommer til at arbejde lige så energisk for DF og for den nye formand som i de foregående 25 år, siger Messerschmidt.

Han håber inderligt på, at der kommer ro i det kriseramte parti efter søndagens valg.

- Min forventning er, at når vi har ladet de delegerede tale og truffet en afgørelse, at så falder der forhåbentlig ro over tingene.

- Jeg synes, at man må respektere, at det er medlemmerne, der afgør DF's fremtid. Hvis jeg ikke bliver valgt, så bliver jeg i partiet og kæmper videre fra den post, jeg så skal have, siger Messerschmidt.

Henriksen har allerede udtalt, at Messerschmidt ikke får en plads i DF's ledelse, hvis Henriksen bliver formand.

- Jeg kan se mig samarbejde med alle dem, der stiller op til formandsposten. Og i øvrigt også resten af baglandet. Det er en bunden opgave for en formand at samle og sige, at vi i fællesskab skal have gjort DF stærkt, siger Messerschmidt om et eventuelt samarbejde med Henriksen.

- Men det er klart, at der er nødt til at være en ny ledelsesstil, så vi udgår al den ballade, der har været på forsiden af aviserne. Det, tror jeg, mange af vores vælgere og medlemmer er rigtig trætte af, siger Messerschmidt.

/ritzau/