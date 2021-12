Messerschmidt: Støjberg skal acceptere DF's politik

Hvis Inger Støjberg skal være ny formand for Dansk Folkeparti, kræver det, at hun ikke grundlæggende bryder med partiets politik.

Det siger Morten Messerschmidt søndag til Ritzau.

Han har selv meldt sit kandidatur som formand for Dansk Folkeparti. Men han har tidligere tilføjet, at hvis Inger Støjberg melder sig som kandidat, efter at der mandag falder dom i rigsretssagen mod hende, trækker han sit kandidatur.

Med sin udtalelse søndag er Morten Messerschmidt på linje med en stribe medlemmer, der i et læserbrev i Avisen Danmark understreger, at Støjberg skal tilpasse sig DF's politik og ikke omvendt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det afgørende for mig er, at uanset hvem, der bliver formand, skal der sættes en ny retning for partiet. Her er Peter Kofod (der stiller op sammen med Messerschmidt som næstformand, red.) og jeg kommet med nogle bud.

- Det skal være klart, at vi ønsker Danmark ud af EU, er et borgerligt parti og får baglandet mere ind i den daglige ledelse, siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

- Jeg er meget optaget af det projekt. Og det håber jeg da også, at Inger - bliver hun kandidat - vil føre videre.

Morten Messerschmidt holder fast i, at han trækker sit kandidatur, hvis Inger Støjberg melder sit.

- Men det siger sig selv, at det selvfølgelig skal være med den politik, der er Dansk Folkepartis.

- Og med en klar plan for, hvordan vi genrejser partiet. Vi kan ikke bare fortsætte som hidtil med en ny formand, siger han.

Inger Støjberg selv har ikke sagt noget om, hvorvidt hun agter at melde sig ind i Dansk Folkeparti, stille op og i givet fald med hvilken politik.

Adspurgt om, hvordan han så på forhånd kan støtte hendes eventuelle kandidatur, svarer Morten Messerschmidt:

- Det er fordi, jeg har forudsat, at Inger vil være indforstået med, at det er på Dansk Folkepartis politiske program. Altså blandt andet et ønske om udmeldelse af EU og en markant udlændingepolitik.

- Og jeg har forudsat, at hun kommer med et ønske om at reformere partiet i den retning, som jeg og Peter Kofod har beskrevet. Eller som minimum at hun kommer med en anden plan.

Han understreger, at hans plan og politiske program har fået 300 stillere blandt Dansk Folkepartis delegerede og dermed mærkbar opbakning.

Om Morten Messerschmidt kategorisk kan afvise at stille op mod Inger Støjberg, skulle hans forudsætninger ikke holde stik, siger han:

- Det håber jeg virkeligt ikke skal blive situationen. Jeg håber, at vi alle sammen er enige om, at det ikke handler om personer, men om Dansk Folkeparti.

- Så jeg håber og beder til, at hvis Inger gerne vil være formand, så kommer hun med nogle bud på, hvordan vi skaber forandringer og genrejser partiet.

/ritzau/